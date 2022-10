Κοινωνία

Αττική: Ληστείες με λεία πάνω από 1000000 ευρώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσαν οι ληστές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής και τι εντόπισαν κατά την έρευνα οι Αρχές.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, 11-10-2022, δύο άνδρες 21 και 23 ετών που λήστευαν καταστήματα σε πολυσύχναστες περιοχές της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα οι συλλήψεις έγιναν στις Αχαρνές και στο νησί της Μυκόνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο άνδρες 21 και 23 ετών, που ήταν μέλη συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις – κλοπές από καταστήματα, σε περιοχές της Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 22χρόνος ημεδαπός συνεργός τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από το Φεβρουάριο του 2022, είχε διαπιστωθεί η εγκληματική δράση των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, η δράση της οποίας εκτείνονταν σε διαρρήξεις – κλοπές από καταστήματα σε περιοχές της Αττικής.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, μετέβαιναν στα καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει, χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά τους οχήματα και αφού παραβίαζαν με άγνωστο τρόπο την πρόσοψη ή κάποιο παράθυρο των καταστημάτων, εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν πλήθος τιμαλφών και χρηματικών ποσών.

Καθώς τα καταστήματα βρίσκονταν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με συνεχή κίνηση πεζών και οχημάτων, οι δράστες χρησιμοποιούσαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η συμμορία από τη δράση της υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στους δράστες και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -38- φυσίγγια των 12 mm, -1- μαχαίρι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, χρηματοκιβώτιο, σιδερολοστός και κλειδιά μοτοσυκλετών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών σε καταστήματα στη Κηφισιά και στο Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λαμία: Καρέ καρέ η παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο (βίντεο)

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησε η διάθεση του

ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς στην Βόρεια Καρολίνα (εικόνες)