Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο κακός Ποσειδώνας και οι προβλέψεις για το 2023 (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”, με αναφορές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του 2023, που θα πρέπει να προσέξουμε.

«Ο Ποσειδώνας στην πιο κακή του μορφή είναι ότι πιο βρώμικο και απατηλό, όμως υπάρχει μια αόρατη δύναμη, μια ενέργεια που έρχονται στο προσκήνιο», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας "Το Πρωινό", αναφερόμενη στην πολύκροτη υπόθεση του Κολωνού με τον κατά συρροή βιασμό της 12χρονης και όσα αποκαλύπτονται διαρκώς.

Η αστρολόγος συμπλήρωσε «ο Άρης “χτυπούσε” τον Ποσειδώνα τόσο και σας έλεγα πως θα γίνονται σκάνδαλα και θα έρχονται στο προσκήνιο», ενώ στην συνέχει ανέφερε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο 2023, κατά τις οποίες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί (βλ. αναλυτικά στο βίντεο με τις αστρολογικές προβλέψεις).

Σε ότι αφορά τις άμεσες προβλέψεις, η αστρολόγος είπε ότι «έρχονται καλύτερες ημέρες από σήμερα – αύριο», με το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώνα – Άρη, στο οποίο είχε αναφερθεί ήδη από την Τετάρτη.

Η Λίτσα Πατέρα είπε πως «υπάρχει μια ωραία Σελήνη στους Διδύμους και θα φτιάξουν σιγά-σιγά τα πράγματα».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όλους λέγοντας «προσπαθήστε να επωφεληθείτε από αυτό το τρίγωνο, κρατάει αρκετές ημέρες, αν σκοπεύετε να κάνετε κάποιο βήμα, κάντε το».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

