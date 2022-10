Κοινωνία

Ελασσόνα – κάνναβη: “Δάσος” από δενδρύλλια σε ημιορεινή περιοχή (εικόνες)

Εκατοντάδες δενδρύλλια και εκατοντάδες κιλά κάνναβης κατάσχεσαν οι Αρχές. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.

Μπροστά σε ένα ολόκληρο «δάσος» από δενδρύλλια κάνναβης, σε μια δασική έκταση 9 στρεμμάτων, σε δασώδη ημιορεινή περιοχή του δήμου Ελασσόνας, βρέθηκαν αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας

Συνολικά εντοπίστηκαν 635 δενδρύλλια κάνναβης, σε 3 διαζώματα, με την πλειονότητα των δενδρυλλίων να έχει κορφολογηθεί.

Στο χώρο βρέθηκαν πάνω από 112 κιλά κάνναβης υπό αποξήρανση και 2 ξύλινα παραπήγματα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαμονή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ως συνέχεια της εμπεριστατωμένης και μεθοδικής έρευνας που διεξάγει συστηματικά το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης καλλιέργειας φυτών κάνναβης, χθες (12-10-2022) τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, σε δυσεπιτήρητη και δασώδη ημιορεινή περιοχή του Δήμου Ελασσόνας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε αποψιλωμένη δασική έκταση -9- στρεμμάτων, εντοπίστηκαν -3- διαζώματα με ισάριθμες φυτείες κάνναβης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -635- καλλιεργούμενα δενδρύλλια, πολλά από τα οποία είχαν κορφολογηθεί.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης υπό αποξήρανση, συνολικού βάρους -112- κιλών και -450- γραμμαρίων.

Στο χώρο των φυτειών υπήρχε δίκτυο άρδευσης που αντλούσε νερό από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές, αποτελούμενο από λάστιχο, βάνες και μπεκ, ενώ ανάμεσα από τα διαζώματα εντοπίστηκαν τα παρακάτω:

δύο ξύλινα παραπήγματα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ως πρόχειρα καταλύματα για τη διαμονή τους,

συρμάτινο δίκτυο, στηριζόμενο σε κορμούς δέντρων, που χρησίμευε ως αποξηραντήριο,

μαγειρικά σκεύη,

είδη ρουχισμού &

καλλιεργητικά εργαλεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.





