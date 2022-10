Συνταγές

Λαχανόρυζο λεμονάτο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Ένα υγιεινό και γευστικό λαχανόρυζο, που μπορεί να γίνει σε διάφορες παραλλαγές, μαγείρεψε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Μια εξαιρετική συνταγή για λαχανόρυζο λεμονάτο, με λαχανικά και καστανό ρύζι, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμαρίγου στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", δείχνοντας μάλιστα και παραλλαγές της γευστικής συνταγής.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και πάρα πολύ θρεπτική, με λίγες θερμίδες, ιδανική για ισορροπημένη διατροφή.

Υλικά

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό σφιχτό λάχανο κομμένο σε μπουκιές

1 τρυφερό πράσο κομμένα σε χοντρές φέτες

1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο

1/2 σελινόριζα ψιλοκομμένη σε καρέ ή λεπτές φέτες

1 καρότο τριμμένο σε χοντρό τρίφτη ή σε λεπτές φέτες

2 κλων. σέλερι ψιλοκομμένα

2 τρυφερά μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους ψιλοκομμένα

2 φλ. ζεστό νερό ή ζωμό

3/4 φλ. ρύζι καστανό

2 κ.σ. ψιλοκομμένο άνηθο

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Αλάτι

Πιπέρι

1 λεμόνι (χυμό)

Λίγους στήμονες κρόκο Κοζάνης

Προαιρετικά

1 κ.σ. βούτυρο

γιαούρτι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε μία μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο



Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σέλερι, το καρότο και το πράσο.



Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2 με 3 λεπτά.



Προσθέτουμε τη σελινόριζα και το λάχανο και σοτάρουμε για 3 λεπτά σε δυνατή φωτιά.



Προσθέτουμε το ζεστό νερό.



Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 10 λεπτά.



Προσθέτουμε το ρύζι, τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια και σιγοβράζουμε για 15 λεπτά.



Τέλος, ελέγχουμε το αλατοπίπερο, προσθέτουμε το χυμό λεμόνι και τα βότανα, άνηθο και μαϊντανό.



Αν θέλουμε προς το τέλος του βρασμού, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο για να χυλώσει ωραία.



Αφήνουμε το λεμονάτο λαχανόρυζο να σταθεί στην κατσαρόλα για 10 λεπτά σκεπασμένο με καθαρή πετσέτα, να τραβήξει το ρύζι τα υγρά του φαγητού.

Το λαχανόρυζο είναι μια κλασσική εκδοχή συνταγής για λαχανικά με ρύζι. Προαιρετικά, μπορείτε να φτιάξετε και με κιμά. Σοτάρετε 300 γραµ κιμά πριν από τα λαχανικά και συνεχίζετε κανονικά την εκτέλεση

Για το σερβίρισμα

Το σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα με λίγο γιαούρτι.

Μυστικά επιτυχίας

Μην ψιλοκόβετε το λάχανο, το πράσο και την σελινόριζα. Αφήστε μεγάλα τα κομμάτια ώστε να υπάρχουν διαφορετικές υφές στο φαγητό και να μην λιώνουν τα λαχανικά στο βράσιμο.

Επιλέξτε λαχανικά που αγαπάτε και δημιουργήστε το λαχανόρυζο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια.

Αν σοτάρετε χωριστά σε άλλο τηγάνι με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο την σελινόριζα, θα εκπλαγείτε από την νοστιμιά της και τα αρώματα που βγάζει.

Το λαχανόρυζο δεν χρειάζεται πολλά υγρά όταν βράζει. Όλα τα λαχανικά θα κατεβάσουν υγρασία. Δεν πρέπει να θυμίζει σούπα το πιάτο στο τέλος. Πρέπει να έχει λίγο ζουμί.

Αν ανακατέψετε λίγο γιαούρτι στο ζεστό λαχανόρυζο θα αποκτήσει κρεμώδη υφή και ταιριάζει τέλεια η γεύση του με το φαγητό.

