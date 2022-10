Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό - Γιος 53χρονου: η ανάρτηση για το “κτήνος” και την απόλυση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για όσα κατηγορούν τον πατέρα του αλλά και για την απόλυσή του από την εργασία του μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση.



Την απόφαση να απολύσει τον γιο του 53χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό και εκπόρνευση της 12χρονης στον Κολωνό και είναι προφυλακισμένος, έλαβε η εφημερίδα στην οποία εργαζόταν.

Ο δημοσιογράφος εργαζόταν στην εφημερίδα ως διπλωματικός συντάκτης και την Δευτέρα του ανακοινώθηκε ότι απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς κάποια περαιτέρω εξήγηση.

Ο ίδιος πήρε θέση για όσα συμβαίνουν τόσο με τον πατέρα του αλλά και την απόλυση του από την εφημερίδα στην οποία εργαζόταν.

Διαβάστε ακόμη:



Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook ο γιος του 53χρονου αναφέρει:

«Οι φρικτές και κτηνώδεις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο πατέρας μου δεν χωρούν σε ανθρώπινο νου. Όμως υπάρχει οικογενειακή ευθύνη;

Οι περισσότεροι φαίνεται πως την υιοθετούν. Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, η διεύθυνση της εφημερίδας «Το Βήμα» με απέλυσε. Με ταύτισαν με όσα κατηγορείται ο πατέρας μου.

Είμαι πολύ περήφανος που για δύο χρόνια ήμουν διπλωματικός συντάκτης του «Βήματος». Ήταν σπουδαία εμπειρία· την πέτυχα και την έζησα με τη δουλειά μου. Και είμαι περήφανος για αυτό!

Αν υπάρχουν κτήνη που κάνουν όσα ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, φροντίστε να μη γίνεστε και εσείς κτήνη «σκοτώνοντας», απειλώντας ή καταστρέφοντας ανθρώπους που δεν έχουν καμία ευθύνη».

Διαβάστε ακόμη:





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Τροχαίο - Κρήτη: 17χρονη στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις