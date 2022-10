Οικονομία

Νέες μπάρες δημητριακών “GRANOLA Bars”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. λανσάρει τις νέες "GRANOLA Bars".

Σε ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι.Παπαδόπουλος Α.Ε. αναφέρονται τα εξής:

«Η εταιρεία Παπαδοπούλου έρχεται να συστήσει στο κοινό τις νέες μπάρες δημητριακών GRANOLA Bars σε 3 απολαυστικές γεύσεις.

Οι νέες τραγανές GRANOLA Bars Παπαδοπούλου αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα θρεπτικό σνακ, πλούσιο σε φυτικές ίνες και συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας.

Είναι φτιαγμένες από νιφάδες βρώμης 100% ολικής άλεσης που αναμειγνύονται με θρεπτικά συστατικά και ψήνονται στον φούρνο, δίνοντας τη χαρακτηριστική, τραγανή υφή της granola, ενώ δεν περιέχουν χρωστικές και συντηρητικά.

Η νέα σειρά μπαρών Παπαδοπούλου συνδυάζει υλικά πλούσια σε γεύση και διατροφική αξία και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα:

GRANOLA Bars Παπαδοπούλου με μέλι που συνδυάζουν τη διατροφική αξία του μελιού και της βρώμης σε μια θρεπτική και γευστική μπάρα.

GRANOLA Bars Παπαδοπούλου με κομματάκια μαύρης σοκολάτας & κακάο που αποτελούν το ιδανικό θρεπτικό και απολαυστικό snack για όλη τη μέρα!

GRANOLA Bars Παπαδοπούλου με κομματάκια μαύρης σοκολάτας Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης που θα γίνουν το αγαπημένο snack για όσους θέλουν να περιορίσουν τη ζάχαρη χωρίς να θυσιάσουν τη γεύση.

Ανακάλυψε τις νέες GRANOLA Bars Παπαδοπούλου και απόλαυσέ τες κάθε στιγμή της ημέρας!».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Βιασμός: οι φωτογραφίες της 12χρονης, τα 50ευρα και η “μαρτυρία” της αποκάλυψης

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Δολοφόνος - νοσοκόμα σκότωνε δίδυμα και τρίδυμα!