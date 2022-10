Πολιτική

Βουλή: Άρση ασυλίας για τον Νίκο Παππά

Την άρση της ασυλίας για τον βουλρυτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, υπερψήφισε η ολομέλεια της Βουλής.

Δεκτή, κατά πλειοψηφία, έγινε από την Ολομέλεια η αίτηση άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά. Η αίτηση της άρσης ασυλίας αφορούσε σε υπόθεση ψευδούς κατάθεσης κατ΄ εξακολούθηση που φέρεται να έδωσε ο κ. Παππάς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξεταστικής επιτροπής. Υπέρ της αίτησης άρσης ασυλίας, δήλωσαν 180 βουλευτές ενώ 99 βουλευτές δήλωσαν κατά.

«Κάνατε φέιγ βολάν τα προϊόντα κατασκοπείας εναντίον υπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και προσπαθείτε να περιορίσετε τη δημοσιοποίηση πορισμάτων, για τις υποκλοπές, που σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα», είπε ο Νίκος Παππάς, απευθυνόμενος στα έδρανα της πλειοψηφίας, λίγα λεπτά προτού αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία.

«Η διαρκής στοχοποίησή μου σας έχει καταντήσει καταγέλαστους. Ειδικά όταν επιχειρείτε ανεπιτυχώς να κρύψετε τις δικές σας σκανδαλώδεις ιστορίες. Χτυπάτε όσο θέλετε. Μας κάνετε πιο δυνατούς. Ψάξτε όσο μπορείτε και όσο προλαβαίνετε. Διότι καθώς ψάχνετε, πέφτετε πάνω σε δικά σας ανομήματα. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ψηφίστε λοιπόν με το μυαλό σας στο μέλλον. Εξήντα, από εσάς δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Σε μια Βουλή που η προοδευτική πλειοψηφία θα ελέγξει όλες τις δυσώδες υποθέσεις, της τελευταίας τριετίας και η δικαιοσύνη θα αφεθεί απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της», είπε ο Νίκος Παππάς.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις συνθήκες- πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές- μέσα στις οποίες αίρεται η βουλευτική του ασυλία.

«Αυτόν τον καιρό ο κ. Μητσοτάκης δέχεται απανωτά χτυπήματα και από αυτά τα χτυπήματα παραπατάει πολιτικά. Τον βαραίνουν οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις. Η τραγική διαχείριση της πανδημίας, με τους χιλιάδες νεκρούς εκτός ΜΕΘ, για τους οποίους είχε πει ότι δεν ήξερε. Τον βαραίνει η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια. Τον βαραίνει η κοινωνική, πολιτική και οικονομική αστάθεια την οποία υπόσχεται. Διότι υπόσχεται, εκτός των άλλων και αλλεπάλληλες εκλογές, εάν το κόμμα του πρωτεύσει στις κάλπες οι οποίες επέρχονται», είπε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάς εμφάνισε τον εαυτό του ως ένα ακόμα θύμα των «παρακρατικών παρακολουθήσεων», που στην περίπτωσή του, συντελέστηκαν με τον «καλωδιωμένο Μιωνή».

«Ο ελεγχόμενος λοιπόν, για τις υποκλοπές, κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα και από τη σημερινή κακόγουστη φάρσα, με την οποία πράγματι, προσθέτει άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των παρακρατικών παρακολουθήσεων. Παρακολουθήσεων και των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ, παρακολουθήσεων και εσωκομματικών αντιπάλων του κ. Μητσοτάκη, παρακολουθήσεων και επιχειρηματιών. Και μη διερωτάσθε, διότι ο επικοινωνιακός σας σχεδιασμός είναι έτοιμος να διαψεύσει τα πάντα. Ένα πράγμα δεν έχει διαψεύσει. Το δημοσίευμα της Καθημερινής που έλεγε ότι παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και ενδεχομένως επιχειρηματίες. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν δεν έχει διαψευσθεί», είπε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε πως «οι παρακρατικές παρακολουθήσεις, όπως αποδεικνύεται ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, από το 2016, με τον καλωδιωμένο Μυωνή», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως «ενορχηστρωτή» δε της παρακρατικής παρακολούθησης, ο Νίκος Παππάς, κατονόμασε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Από τότε είναι προφανές και έχει αποδειχθεί από τα γεγονότα, ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ενορχηστρώνει μια παρακρατική παρακολούθηση. Μια παρακρατική πολλαπλή επιχείρηση παρακολουθήσεων», είπε ο Νίκος Παππάς. Σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως η πλειοψηφία εισηγείται σήμερα την άρση της ασυλίας του «μολονότι η πράξη καταγραφής είναι παράνομη και το υλικό απαράδεκτο, ως αποδεικτικό μέσο, μολονότι η ουσία των ισχυρισμών Μιωνή έχει καταρρεύσει και έχει απαξιωθεί, με το βούλευμα που απαλλάσσει Παπαγγελόπουλο, Φιλιππάκη και Παπαδάκου, μολονότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της δικαιοσύνης, γι΄ αυτή την παράνομη παρακολούθηση, μετά από την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε από τον Φώτη Κουβέλη και την Όλγα Γεροβασίλη, μολονότι η ουσία των ισχυρισμών Μιωνή έχει καταρρεύσει και το μόνο καταφανώς αξιόποινο είναι ότι βουλευτές της ΝΔ, στην επιτροπή για Παπαγγελόπουλο, γνώριζαν το περιεχόμενο της παράνομα καταγεγραμμένης συνομιλίας, πολύ πριν αυτή δημοσιευθεί, και πολύ πριν την κάνουν φέιγ βολάν, οι οπαδοί των απορρήτων και του απόρρητου».

Ιδίως για τη στάση της ΝΔ, στην αίτηση άρσης ασυλίας του, ο Νίκος Παππάς αφού επισήμανε ότι η Βουλή αποφασίζει για μια υπόθεση παράνομης καταγραφής, την ίδια ημέρα που κλείνει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. «Επιμένει όμως η ΝΔ, είπε, διότι θέλει να στείλει και η ΝΔ και η ηγεσία της, ένα έσχατο μήνυμα εκβιασμού σε όσους έχουν παρακολουθηθεί μέχρι σήμερα, και τους λέει να προσέξουν διότι μπορεί να έρθει στην ολομέλεια μια κοπτορραπτική, απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων που έκανε η ΕΥΠ και τα παρακλάδια της».

«Αυτός όμως», συνέχισε ο Νίκος Παππάς, «δεν είναι εκβιασμός ο πολιτικός επιθανάτιος ρόγχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διότι επισφραγίζει την πολιτική της απομόνωση». «Θα έρθει η ώρα που θα πληρώσουν πολιτικό τίμημα πολύ σημαντικό», προεξόφλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για την εκλογική πορεία της ΝΔ.

«Ο Μητσοτάκης σήμερα, με αυτή την επιλογή προσπαθεί να εκβιάσει όσους παρακολουθούσε, το προηγούμενο διάστημα», επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «αρχηγό του παρακρατικού μηχανισμού» και τόνισε ότι «οι βουλευτές του γνώριζαν το περιεχόμενο της παρανόμως καταγεγραμμένης συνομιλίας».

«Ο Μητσοτάκης νόμιζε ότι μπορεί να πειθαναγκάσει κόμματα, επιχειρηματίες και να ποδηγετήσει τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η προσπάθεια όμως έχει τελειώσει», είπε ο Νίκος Παππάς.

Αναφερόμενος δε στον τρόπο λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο Νίκος Παππάς είπε η κυβέρνηση δεν θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός, ποιος έδωσε την εντολή, για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη ούτε ποιος οργάνωσε την παρακολούθηση του Χρήστου Σπίρτζη, ποιος οργάνωσε τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, δεν θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός, για τον «διεθνή διασυρμό της χώρας» και «για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, στην καθομιλουμένη των Βρυξελλών, αποκαλείται ο Όρμπαν των Βαλκανίων».

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός ούτε για την περίπτωση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Νίκου Γεωργιάδη, ο οποίος καταδικάστηκε και περίμενε να απαλλαγεί, δια της παραγραφής, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί, για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων». Στο κλίμα αυτό, έκανε αναφορά και στην υπόθεση Λιγνάδη, για την οποία κατήγγειλε, ότι «κάποιοι μηχανισμοί έδωσαν άπειρο χρόνο για να καλύψει τα ίχνη, από το λάπ τοπ του», για να καταλήξει ότι «αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης εξελίσσεται και σήμερα ενώπιον του ελληνικού λαού», με τον κατηγορούμενο για βιασμό και μαστροπεία ανηλίκου. «Θα περίμενα να έχετε μεγαλύτερο άγχος από εμάς, για να βγουν και τα 213 ονόματα των δυνητικών παιδοβιαστών στη δημοσιότητα. Διότι αυτό το κάθαρμα οργάνωνε συγκεντρώσεις του Πατούλη, έπαιρνε απευθείας αναθέσεις, η σύζυγός του ήταν στέλεχος της παράταξης του Μπακογιάννη. Εσείς έπρεπε να είστε στην αιχμή του δόρατος για να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα και των 10 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί και των 213», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

