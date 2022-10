Πολιτική

Παρακολουθήσεις – Εξεταστική Επιτροπή: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χωρίς κοινό πόρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ως χάρτινος πύργος κατέρρευσαν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης», υποστηρίζει η Κυβέρνηση. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που καταγγέλλει «συγκάλυψη».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της διερεύνησης της υπόθεσης «παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Πριν από λίγο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πορισματική πρόταση της ΝΔ ως πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και επισυνάφθηκαν όλες οι πορισματικές εκθέσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Το Σώμα αυτό, κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα προκειμένου να οριστεί η συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής σε προσεχή συνεδρίαση.

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής δήλωσε, «Ως χάρτινος πύργος κατέρρευσαν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Από τις 6 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν έξι εβδομάδες διαρκών εργασιών της εξεταστικής Επιτροπής, 5.000 σελίδων εγγράφων από καταθέσεις από μαρτυρίες και στοιχεία. Για πρώτη φορά στην ιστορία κατέθεσαν τρείς πρώην και ένας νυν διοικητές της ΕΥΠ.

Από αυτά τα στοιχεία δεν προέκυψε καμία σύνδεση μεταξύ του Predator και κυβερνητικών υπηρεσιών, πολύ περισσότερο με την ΕΥΠ. Όλες οι επισυνδέσεις ήταν νόμιμες. Οι μόνες απαντήσεις που δεν δόθηκαν ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι κ.κ. Πιστιόρλα και Σαγιά παρακολουθούνταν από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, σε δήλωση του στο περιστύλιο της Βουλής μετά το τέλος των διαδικασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέφερε τα εξής.

«Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, τις οποίες διαδικασίες επιχείρησε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με εντολή της Κυβέρνησης να μετατρέψει σε εργαλείο συγκάλυψης. Δεν τα κατάφερε.

Από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η ΕΥΠ παρανόμως παρακολουθούσε τόσο τον κ. Ανδρουλάκη όσο και τον κ. Κουκάκη, όχι μόνο με τη διαδικασία της επίσημης επισύνδεσης, αλλά και με αξιοποίηση του παράνομου και κακόβουλου λογισμικού predator.

Πρόκειται για παράνομες ενέργειες για τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε απλώς γνώση, αλλά βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι τις ενορχήστρωσε. Οι ευθύνες αυτές της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη θα αποκαλυφθούν με τη χρήση όλων των διαθέσιμων κοινοβουλευτικών μέσων».

Η βουλευτής και εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη μετά το πέρας των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής δήλωσε, «Σήμερα, η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε ακόμα και το πόρισμα να μείνει απόρρητο. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πολλά να πει γι' αυτό. Οι πολίτες, όμως, οφείλουν τώρα να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν όλους μας»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, δήλωσε για την Εξεταστική Επιτροπή, «Η κοροϊδία ολοκληρώθηκε. Έγινε συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι όλα είναι “καλώς καμωμένα” είναι προκλητικοί. Υπάρχουν τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ για τις υποκλοπές, αλλά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση υποκλοπών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ.

Έμεινε στο απυρόβλητο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της χώρας μας, που επιτρέπει τις μαζικές και προληπτικές παρακολουθήσεις όλων, καθώς επίσης και η δράση των κρατικών και παρακρατικών εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Τα πολιτικά παιχνίδια τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν την υπόθεση για την επόμενη μέρα με στόχο τον εγκλωβισμό των συνειδήσεων, δεν πρέπει να περάσουν. Η προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων είναι υπόθεση του λαού και δεν πρέπει να την εκχωρήσει σε κανέναν “σωτήρα”».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος μετά το πέρας των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής δήλωσε, «Όχι εξεταστική Επιτροπή αλλά προσχηματική. Απαλλαχτική Επιτροπή. Όλοι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. Ο ένας απάλλαξε τον άλλον και είναι έτοιμοι πλέον για την μεταξύ τους συνεργασία».

Ειδήσεις σήμερα:

Gazprom: Οι Ευρωπαίοι θα “παγώσουν” τον χειμώνα

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Κολωνός - Χρονόπουλος: Η μάνα γνώριζε τους βιασμούς και εκβίαζε τον 53χρονο