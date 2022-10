Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό – σύζυγος 53χρονου: Η μητέρα της 12χρονης μου ζητούσε συνεχώς λεφτά

Διάβασέ μου το...

«Με τον σύζυγο μου βρισκόμασταν σε διάσταση και τον έδιωξα από το σπίτι μόλις πληροφορήθηκα τα γεγονότα», υποστηρίζει σε δήλωση της.

Τη δική της εκδοχή για την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας της 12χρονης κοπέλας στον Κολωνό, έδωσε με γραπτή της δήλωση η σύζυγος του 53χρονου κατηγορούμενου, Ελισάβετ Λέκκα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, εδώ και χρόνια απλά συγκατοικούσαν με τον 53χρονο ευρισκόμενοι σε διάσταση και μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα τον έδιωξε από το σπίτι και του ζήτησε διαζύγιο. Επίσης υποστηρίζει ότι η μητέρα της 12χρονης την έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο και της ζητούσε χρήματα, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει μιλήσει στην Αστυνομία, ενώ κάνει λόγο και για «κανιβαλισμό της ίδιας και του παιδιού της».

Αναλυτική η δήλωση της κυρίας Λέκκα:

Αυτές τις ημέρες εγώ και το παιδί μου γίναμε αντικείμενο ανθρωποφαγίας, με την εφαρμογή, από επώνυμους και ανώνυμους σχολιαστές, οικογενειακής ευθύνης για πράξεις που δεν γνωρίζαμε και δεν είχαμε καμμία σχέση, και για τις οποίες μόνο αποτροπιασμό νιώθουμε.

Με τον πρώην σύζυγο μου ήμασταν σε ουσιαστική διάσταση από τριετίας, απλά συγκατοικούσαμε σε ένα σπίτι που μας ανήκει εξ ημισείας.

Στις 3/9 το πρωί η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού μου έστειλε μέσω κοινωνικού δικτύου μήνυμα πως ήθελε να μιλήσουμε και μου κοινοποίησε δυο συνομιλίες του πρώην συζύγου μου με το παιδί, με σοκαριστικό περιεχόμενο, γράφοντας μου πως θα τον καταγγείλει για "σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου", όπως μου έγραψε και πως αν δεν το κάνει αυτή, θα το κάνει η αδελφή της, η οποία επίσης μου έστειλε μήνυμα με τους διαλόγους αυτούς.

Έχασα κυριολεκτικά την γη κάτω από τα πόδια μου, αμέσως μιλήσαμε με την μητέρα του παιδιού με φωνητική κλήση και μου επανέλαβε τα ίδια. Αυθημερόν απαίτησα από τον πρώην σύζυγο μου να φύγει από το σπίτι, όπως και έπραξε και να πάρουμε διαζύγιο, δηλώνοντας του πως αν δεν μου έδινε συναινετικό, θα έκανα αγωγή διαζυγίου αναφέροντας ως λόγο όσα έμαθα. Αναγκαστικά συμφώνησε, απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους, συντάχθηκε και υπογράψαμε το απαραίτητο ιδιωτικό συμφωνητικό και στις 4 Οκτωβρίου υπογράψαμε σε συμβολαιογράφο την πράξη λύσης του γάμου και χωρίσαμε αμετάκλητα.

Μετά τις 3/9, αφού η μητέρα του παιδιού μου έστειλε τα μηνύματα των διαλόγων και με ενημέρωσε, και αφού το ίδιο βράδυ, χωρίς να το γνωρίζω, πήγε στο Α.Τ. και κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο μου, μου ζήτησε χρήματα. Την πρώτη φορά 100 Ευρώ για το ταξί και να πάει το παιδί σε γιατρό, όπως μου έγραψε σε γραπτό μήνυμα, τα οποία της έδωσα. Μετά από λίγες ημέρες μου ξαναζήτησε άλλα 100 με ανάλογη δικαιολογία και της τα έδωσα, για λόγους ανθρωπιστικούς και συγκλονισμένη από όσα μου αποκάλυψε με τα μηνύματα.

Στα μηνύματα έγραφε πως δήθεν δεν έχει πάει στην Αστυνομία και πως θέλει να την βοηθάω όποτε θα μου τα ζητάει και μου ζήτησε πάλι στις 8/9 άλλα 100 ευρώ. Δεν απάντησα, διότι δεν ήθελα να συνεχιστεί αυτό, δέχτηκα αλλεπάλληλα γραπτά μηνύματα για να την συναντήσω να της δώσω τα χρήματα, και μετά από έντεκα (11) αναπάντητες κλήσεις, που είναι καταγεγραμμένες στο κινητό μου, όπως και τα μηνύματα που μου ζητούσε χρήματα, την μπλόκαρα και δεν επέτρεψα άλλη επικοινωνία. Είναι σε απολύτως ψευδές πως δήθεν την επισκέφτηκα στο σπίτι της, της πρόσφερα χρήματα και τα αρνήθηκε. Τα γραπτά της μηνύματα είναι στα χέρια μου και αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ποιος ζητούσε χρήματα, λέγοντας ψέματα πως δεν είχε πάει στην Αστυνομία.

Ο πρώην σύζυγος μου θα κριθεί από την Δικαιοσύνη. Αυτό που ζητώ είναι να σταματήσουν τα ψέματα και ο κανιβαλισμός εμένα και του παιδιού μου, που παντελώς άδικα έχασε τη δουλειά του, για πράξεις με τις οποίες δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Για όσους δε έγραψαν τρομερές συκοφαντίες και μας στοχοποίησαν, φτάνοντας στο αίσχιστο σημείο να πουν μέχρι πως δήθεν γνώριζα και συγκάλυπτα ή πως δήθεν βγήκε ένταλμα σύλληψης μου, θα προσφύγουμε στην μόνη αρμόδια, την Δικαιοσύνη.

