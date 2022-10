Οικονομία

Ενέργεια - έκθεση ΡΑΕ: “πυρά” στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση.

«Οι τιμές στην ενέργεια αντί να περιορίζονται ανεβαίνουν. Μόνο τον Σεπτέμβριο η αύξηση στις τιμές έφτασε μέχρι και 57% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νάσος Ηλιόπουλος, επικαλούμενος την «αποκαλυπτική» επιστολή του επικεφαλής της ΡΑΕ προς τον υπουργό Ενέργειας, που δημοσιεύει η «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «έξι μήνες τώρα η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια εις βάρος των πολιτών» και πως είναι «η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που δημιούργησε μηχανισμό ελάφρυνσης, ο οποίος τελικά επιβαρύνει περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Σημειώνει ότι το αποτέλεσμα είναι «η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της ακρίβειας πανευρωπαϊκά, όπως επιβεβαίωσε χθες και η έκθεση του Συνδέσμου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ».

«Απέτυχαν να προστατεύσουν τους πολίτες. Πέτυχαν να προστατέψουν τα υπερκέρδη των εταιρειών. Τα αρνητικά ρεκόρ ακρίβειας που ζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φέρουν υπογραφή Μητσοτάκη», αναφέρει ο κ. Ηλιόπουλος.

Δούκας: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάρει ακόμα το κράτος από την έκτακτη εισφορά στις ενεργειακές εταιρίες

Ο αρμόδιος τομεαράχης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για θέματα Ενέργειας Χάρης Δούκας δήλωσε ότι ακόμα το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εισπράξει τα έσοδα της έκτακτης εισφοράς από τις ενεργειακές εταιρίες για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022. «Έχουν περάσει επτά μήνες από τότε που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η επιβολή έκτακτης εισφοράς και ακόμα τίποτα. Τί περιμένει ο Υπουργός Οικονομικών για να τα εισπράξει; Ποιος ευθύνεται για αυτή την τεράστια δυστοκία;» αναφέρει ο κ. Δούκας.

Ελληνική Λυση: κερδοσκοπεία κράτους και "καρτέλ" πίσω από τις ανατιμήσεις

Οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην αγορά, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα αλλά και οι αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος αποδεικνύουν ότι κράτος και «καρτέλ» συνεχίζουν να κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών.

Όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανέκοψαν το κύμα των αυξήσεων που ισοπεδώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα εξελίσσονται σε μία επιδότηση της κερδοσκοπίας, η οποία δεν έχει προηγούμενο.

Η εμμονή της κυβέρνησης να μην υιοθετεί τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης που θα έδιναν άμεση λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, αποδεικνύει δόλο.

Ο Φ.Π.Α. δεν μειώνεται, διότι με αυτόν τον τρόπο γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίζει την πολιτική των επιδομάτων – φιλοδωρημάτων.

Η λιγνιτική παραγωγή δεν αυξάνεται, οι εξορύξεις δεν προχωρούν, η κυβέρνηση δεν αναζητά μακροπρόθεσμα συμβόλαια, διότι το καρτέλ της ενέργειας πρέπει να συνεχίσει να θησαυρίζει.

Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές που μέσω των ΜΜΕ τους στηρίζουν την αυτοκτονική πολιτική της κυβέρνησης στο Ουκρανικό, εισπράττουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ακριβώς λόγω των κυρώσεων!

Η Ελληνική Λύση έχει δεσμευθεί σε όλους τους τόνους ότι θα «καταδιώξει τους ακαταδίωκτους». Όσοι πλούτισαν επάνω στην δυστυχία των Ελλήνων, θα λογοδοτήσουν για κάθε ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο