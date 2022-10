Κοινωνία

Καταγγελία 19χρονης: Με βίασαν 2 αστυνομικοί μέσα στο ΑΤ Ομονοίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζουν από την πλευρά τους οι αστυνομικοί. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Σε μια συγκλονιστική καταγγελία, προχώρησε μια 19χρονη, υποστηρίζοντας πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης που έγινε προχθές Τρίτη 11 Οκτωβρίου, οδηγήθηκε από τους 2 αστυνομικούς σε ένα δωμάτιο εντός του Α.Τ όπου τη βίασαν.

Από την πλευρά του, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως μετά τη λήξη της βάρδιας τους, εμφανίστηκε η ίδια στο αστυνομικό τμήμα και ένας από τους αστυνομικούς έκλεισε ραντεβού μαζί της. Κι ενώ πήγαιναν με το αυτοκίνητό τους στο σπίτι, έγινε η ερωτική πράξη εντός του οχήματος με έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, επικαλούνται στοιχεία από τις κάμερες, σύμφωνα με το protothema.gr.

Οι δυο αστυνομικοί δεν έχουν συλληφθεί, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Τροχαίο - Κρήτη: 17χρονη στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσε

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: Είναι δυνατόν η μάνα να πουλήσει το παιδί της για 20 ευρώ; (βίντεο)