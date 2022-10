Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Κανένα νέο κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Πόσοι είναι συνολικά οι φορείς της νόσου, που έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Παραμένουν στα 83 τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου στην χώρα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Η ευλογιά των πιθήκων είναι ιογενής λοίμωξη που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν στα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της λοίμωξης από ιό της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, βάσει των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και έχουν καταγραφεί μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2022.

Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς πιθήκων σε μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2022 καταγράφηκαν 24.973 κρούσματα της νόσου σε 45 διαφορετικές χώρες (πηγή: https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/).

Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την έναρξη της καταγραφής ανέρχεται σε 82 (όλοι άνδρες, διάμεση ηλικία: 37 έτη (19-61), εκ των οποίων 23 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώασης της νόσου (28%).

Σημειώνεται ότι τα καταγεγραμμένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή κλινική κατάσταση.

Η χρονική κατανομή των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων (εβδομάδα κατά ISO) παρουσιάζεται στο παρακάτω Γράφημα.

