Πούτιν σε Ερντογάν: Να χτίσουμε ενεργειακό κόμβο στην Τουρκία

Επανήλθε ο Ρώσος πρόεδρος στην πρόταση για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Εισηγείται δημιουργία hub, που θα επιτρέψει και έλεγχο των τιμών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία είναι η πιο αξιόπιστη οδός για την παράδοση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότεινε να κατασκευαστεί εκεί αυτό που αποκάλεσε «κόμβο εφοδιασμού».

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών γι' αυτόν τον κόμβο, που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μαζί, φυσικά, θα μπορούσε να είναι επίσης μια πλατφόρμα όχι μόνο για προμήθειες αλλά και για τον καθορισμό της τιμής, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα -το θέμα της τιμολόγησης», είπε ο Πούτιν.

«Σήμερα οι τιμές είναι υψηλές, θα μπορούσαμε εύκολα να τις ρυθμίσουμε σε ένα κανονικό επίπεδο αγοράς, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις».

Ο Πούτιν είπε για πρώτη φορά χθες ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν σημαντικό κόμβο φυσικού αερίου στην Τουρκία, ανακατευθύνοντας τις προμήθειες που προορίζονται για τους αγωγούς Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Μόσχα για τον προσδιορισμό των χωρών χαμηλού εισοδήματος στις οποίες μπορούν να εξαχθούν ρωσικά σιτηρά και λιπάσματα.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αστάνα του Καζακστάν την Πέμπτη, στο περιθώριο συνόδου κορυφής. «Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε και να συνεχίσουμε τις εξαγωγές σιτηρών στο πλαίσιο της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης και τη μεταφορά ρωσικών σιτηρών και λιπασμάτων σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέσω Τουρκίας», είπε ο Ερντογάν. «Μπορεί να εργαστούμε για τον καθορισμό των χωρών. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις φτωχές χώρες και όχι στις ανεπτυγμένες», είπε.

