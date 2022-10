Κοινωνία

Φάρσα για βόμβα σε σχολείο: Ανήλικοι προκάλεσαν αναστάτωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους. Πώς έφτασε στα ίχνη τους οι Αρχές. Η ανακοίνωση τη ΕΛΑΣ.

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους ηλικίας 15 και 16 ετών πέρασαν σήμερα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από τηλεφώνημα- φάρσα στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε σχολείο στο Κορδελιό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Από την έρευνα προέκυψε πως οι δύο ανήλικοι ήταν αυτοί που τηλεφώνησαν με συνέπεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:



Η άμεση κινητοποίηση και η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου σχετικά με τηλεφώνημα για ύπαρξη εμπρηστικού εκρηκτικού μηχανισμού σε σχολικό συγκρότημα του Κορδελιού, οδήγησε στη σύλληψη δύο νεαρών για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες σήμερα (13-10-2022), το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε σχετικό τηλεφώνημα, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις και να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο που αφορά σε εκκένωση του χώρου για την προστασία των παρευρισκομένων, αλλά και έλεγχο προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε απειλή.

Αφού εξερευνήθηκαν οι χώροι του σχολικού συγκροτήματος με αρνητικό αποτέλεσμα, συνεχίστηκε η έρευνα απ’ όπου προέκυψε ότι το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε από δύο ημεδαπούς ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Με αφορμή το προαναφερόμενο συμβάν, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης θα ήθελε να υπενθυμίσει και να επισημάνει στους πολίτες όλων των ηλικιών ότι, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ανταποκρίνεται άμεσα σε όλες τις κλήσεις, αξιολογώντας τες και δίνοντας προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)

Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: συνάντηση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα