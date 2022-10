Life

Αλίνα Καμπάγεβα: Πωλείται το σπίτι της αγαπημένης του Πούτιν για ποσό “μαμούθ”

Εναντίον τηςΚαμπάγεβα έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις για τις στενές σχέσεις που έχει με τον Ρώσο πρόεδρο.



Η Καμπάγεβα είναι ανώτατο στέλεχος του ομίλου «Εθνικά μέσα ενημέρωσης» (National Media Group), πολλοί δημοσιογράφοι την αποκαλούν μητέρα των παιδιών του Πούτιν, ενώ εναντίον της έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις για τις στενές σχέσεις που έχει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Το σπίτι στην Ελβετία που χρησιμοποιούσε η Ολυμπιονίκης Αλίνα Καμπάγεβα πωλείται στην τιμή των 75 εκατομμυρίων δολαρίων ελβετικών φράγκων ( περίπου 75,5 εκ. δολάρια). Στην πώληση του σπιτιού αναφέρεται το κέντρο ερευνητικής δημοσιογραφίας «Ντοσιέ», δημοσιογράφος του οποίου ήρθε σε επαφή με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την πώληση του ακινήτου.

Το σπίτι της βρίσκεται στο Κολονί (Cologny), έναν δήμο στο καντόνι της Γενεύης, που είναι ένας από τους πιο πλούσιους δήμους στην Ελβετία και σε όλο τον κόσμο. Για την ζωή της Καμπάγεβα στην Ελβετία είχε κάνει ρεπορτάζ η εφημερίδα The Wall Street Journal, η οποία έγραψε ότι η Ρωσίδα γυμνάστρια ζούσε στην κατοικία της στο Λουγκάνο και στην βίλα της που διαθέτει ελικοδρόμιο στο Κολονί. Ο δημοσιογράφος του «Ντοσιέ» ανακάλυψε ότι στον δήμο είναι καταγεγραμμένο μόνο ένα τέτοιο ελικοδρόμιο.

Η βίλα βρίσκεται στην οδό Rampe de Cologny, δίπλα στο σπίτι που παλαιότερα ανήκε στον φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γκενάντι Τίμτσενκο. Η γη αυτή είναι μέρος της έκτασης που φέρει την ονομασία Villa Hauterive. Αυτή τη στιγμή το κτήμα αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη: το ένα ανήκε παλαιότερα στον πρόεδρο της Ελβετίας Γκυστάβ Αντόρ, ενώ τα τελευταία χρόνια ιδιοκτήτες του ήσαν Σαουδάραβες. Το δεύτερο, στο οποίο διέμενε η Καμπάγεβα, σύμφωνα με τα έγγραφα ανήκει στον χρηματιστή Πιερ Αλέν Φολιέ και την σύζυγό του Βαν Λιν.

