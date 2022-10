Πολιτική

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για το βιασμό που κατήγγειλε 19χρονη από αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξετάζονται μεταξύ άλλων και βίντεο από κάμερες. Τι ισχυρίζονται οι ίδιοι.

Έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ξεκινήσει μετά από καταγγελία 19χρονης η οποία αναφέρει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από δύο αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει ότι έχει ζητήσει την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και αν αληθεύουν οι καταγγελίες θα προχωρήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», τονίζει ο υπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου αναφέρει:

«Έχω δώσει εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας να διερευνήσει άμεσα την καταγγελία δεκαεννιάχρονης γυναίκας.

Αναμένω την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εάν επαληθευτούν οι καταγγελίες, θα εκκινήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες. Ο νόμος είναι νόμος. Και ισχύει για όλους».

Έχω δώσει εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των σωμάτων ασφαλείας να διερευνήσει άμεσα την καταγγελία δεκαεννιάχρονης γυναίκας. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 13, 2022

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης που έγινε προχθές Τρίτη 11 Οκτωβρίου, οδηγήθηκε από τους 2 αστυνομικούς σε ένα δωμάτιο εντός του Α.Τ όπου τη βίασαν.

Από την πλευρά του, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως μετά τη λήξη της βάρδιας τους, εμφανίστηκε η ίδια στο αστυνομικό τμήμα και ένας από τους αστυνομικούς έκλεισε ραντεβού μαζί της. Κι ενώ πήγαιναν με το αυτοκίνητό τους στο σπίτι, έγινε η ερωτική πράξη εντός του οχήματος με έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, επικαλούνται στοιχεία από τις κάμερες, σύμφωνα με το protothema.gr.

Οι δυο αστυνομικοί δεν έχουν συλληφθεί, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Ξέχασαν 2χρονο έξω από παιδικό σταθμό

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Γερμανία - AfD: Παραίτηση στελέχους για φωτογραφία στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος