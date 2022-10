Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 73χρονος για ξυλοδαρμό της συζύγου του

Τοπικά Νέα

Σε 12μηνη φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 73χρονος για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη, με το δικαστήριο να αναστέλλει την ποινή του υπό τον όρο να φύγει από το οικογενειακό σπίτι που έμενε μέχρι σήμερα, επειδή τον είχαν καταγγείλει τα μέλη της οικογένειάς του.

Ειδικότερα, η σύζυγός του, η νύφη του και η εγγονή του τον είχαν καταγγείλει για ένα βίαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που προκάλεσε τον περασμένο Μάιο. Πρόκειται για έναν 73χρονο ομογενή από τη Γεωργία που έμενε στο ίδιο σπίτι μαζί τους στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι μένει και ο γιος του.

Όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, ο ηλικιωμένος άσκησε σωματική βία εναντίον της συζύγου του και όταν οι άλλες δύο γυναίκες πήγαν να τους χωρίσουν, πέταξε το τηλεκοντρόλ στη μία και έσπρωξε βίαια την άλλη.

«Δεν μπορώ να ζω με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα με μαχαιρώσει» κατέθεσε στο Δικαστήριο η σύζυγός του, ενώ η νύφη του τον περιέγραψε ως βίαιο άνθρωπο, τονίζοντας ότι «μένουμε με την πεθερά μου για να την προστατέψουμε».

Ο ίδιος στην απολογία του χαρακτήρισε ως ψευδή την καταγγελία, επισήμανε ότι στα 51 χρόνια του έγγαμου βίου χτύπησε «μόλις τρεις φορές την γυναίκα του» και αποκάλεσε την εγγονή του «γλωσσού». Για το τηλεκοντρόλ είπε ότι το πέταξε στην νύφη του «επειδή άλλαξε κανάλι». Απευθυνόμενος προς τους δικαστές δε, πριν την έκδοση της απόφασης, έκανε έκκληση να μείνει στο σπίτι του.

Τελικά το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα σωματικής βλάβης κατά συρροή ενώ σύμφωνα με την ετυμηγορία η ποινή των 12 μηνών αναστέλλεται εφόσον εγκαταλείψει το σπίτι. Παράλληλα, η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον ίδιο όρο.

