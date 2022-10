Κοινωνία

Γιαννόπουλος για βιασμό ανήλικης στον Κολωνό: δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τους γονείς της 12χρονης

Τι είπε ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού" στον ΑΝΤ1 για την πολύκροτη υπόθεση με τον βιασμό της 12χρονης αλλά και την απαγωγή της 14χρονης από τη Νίκαια

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού", Κώστας Γιαννόπουλος, για την υπόθεση της 14χρονης που απείχθη από τη Νίκαια αλλά και για τη 12χρονη που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 53χρονο στον Κολωνό.

Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, με την 14χρονη που είχε απαχθεί το βράδυ της περασμένης Παρασκευής από την περιοχή της Νίκαιας και σύμφωνα με τη μαρτυρία της, την κακοποίησαν σεξουαλικά πεντε άνδρες και την παράτησαν στην περιοχή του Μαρκοπούλου, ο Κώστας Γιαννόπουλος είπε: "Είχε ξαναγίνει απόπειρα απαγωγής" και συνέχισε τονίζοντας πως είχε ενημερωθεί, αλλά δεν βγήκε το Amber Alert,

"Από την πρώτη κιόλας φορά θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα εφόσον έχουμε στοιχεία εγκληματικής ενέργειας κατά ενός 14χρονου παιδιού." είπε ακόμη.

"Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουμε μια τέτοια φρικτή απαγωγή από τρίτα άτομα και ενώ έπρεπε να βγει amber aler, δεν δόθηκε η κατάλληλη πληροφόρηση από την αστυνομία στην εισαγγελία για να προχωρήσει το θέμα", είπε για την υπόθεση ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Όσον αφορά την πολύκροτη υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, ανέφερε πως: "Δεχθήκαμε επικοινωνία από κάποιον θείο."

"Τους είπαμε κάτι πολύ σημαντικό που φαίνεται ότι λύθηκε το κουβάρι από αυτό, τους είπαμε να πάνε στη διεύθυνση ανηλίκων, όπως και έκαναν", είπε για την ανώνυμη κλήση που είχε δεχθεί τον Σεπτέμβριο το "Χαμόγελο του Παιδιού". Όπως είπε το ότι τηλεφώνησε ο θείος, το συμπέραναν, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος.

Σχετικά με τη στάση των γονιών, τόνισε πως παρά την προτροπή, "καμία επικοινωνία, καμία ενημέρωση, δεν υπήρxε από τους γονείς".

Κλείνοντας, ανέφερε ότι "αυτές τις τελευταίες ημέρες δεχθήκαμε πολλές κλήσεις τις οποίες μεταβιβάσαμε στην εισαγγελία."





