Φουρθιώτης: Ένοχος για τους στημένους πυροβολισμού στο σπίτι του

Φυλάκιση 26 μηνών με αναστολή στον Μένιο Φουρθιώτη για τις δήθεν επιθέσεις στο σπίτι του. Το ελαφρυντικό που του αγνωρίστηκε.

Ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον Μένιο Φουρθιώτη, που κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και ψευδή καταγγελία στις αρχές - κατηγορίες που αφορούν τις σκηνοθετημένες επιθέσεις έξω από το σπίτι του τηλεπαρουσιαστή, τον Απρίλιο του 2021.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους δύο συγκατηγορουμένους του Φουρθιώτη ως φυσικούς αυτουργούς των επιθέσεων - σε φυλάκιση 32 μηνών τον έναν, και 29 μηνών τον δεύτερο - διατάσσοντας την αποφυλάκισή τους για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί μετά την επίθεση στο σπίτι του παρουσιαστή, καθώς είχαν πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για οπλοκατοχή και κατά πλειοψηφία ένοχοι για διακεκριμένη οπλοφορία και οπλοκατοχή από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Οι δικαστές αθώωσαν ομόφωνα τους δύο συγκατηγορουμένους του τηλεπαρουσιαστή για άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούσαν απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των αστυνομικών.

Τέλος κήρυξαν ομόφωνα αθώο για όλα τα αδικήματα τον τέταρτο κατηγορούμενο, που αντιμετώπιζε κυρίως αδικήματα σχετικά με κατοχή ναρκωτικών.

Ο τηλεπαρουσιαστής κρίθηκε ομόφωνα αθώος για τις κατηγορίες που αφορούσαν πρόκληση και προσφορά εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, ηθική αυτουργία σε έκρηξη με εκρηκτικό μηχανισμό και διακεκριμένη φθορά, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Σε δηλώσεις τους, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Γώγος και Σωτηρία Αναστασοπούλου, τόνισαν ότι το δικαστήριο απάλλαξε τους εντολείς τους σχεδόν για το σύνολο των κακουργημάτων που αντιμετώπιζαν.

