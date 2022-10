Κοινωνία

Missing alert για 42χρονο

Θρίλερ με την εξαφάνιση 42χρονου. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση ενός άνδρας από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Η ανακοίνωη του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Στις 11/08/2022 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου ο Μότσης Σπύρος, 42 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα 13/10/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μότσης Σπύρος έχει ύψος 1,70 μ., είναι πολύ αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

