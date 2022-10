Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε και ελπίζει σε Conference

Πρώτος βαθμός αλλά αποκλεισμός από το Europa League για τους «ερυθρόλευκους».

Ο πρώτος βαθμός του Ολυμπιακού στον 7ο όμιλο του Europa League είναι γεγονός και κατακτήθηκε εκτός έδρας. Ο πρωταθλητής Ελλάδας απέσπασε «λευκή ισοπαλία» στο Μπακού από την Καραμπάχ, στην καλύτερη εμφάνισή μέχρι σήμερα του στην παρούσα φάση, έμεινε εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση, αλλά παραμένει στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης, που οδηγεί στα πλέι οφ του Conference League.

Σε αυτό βοήθησε η συντριβή της συνδιεκδικήτριας Ναντ, που συντρίβη στη Γαλλία με 4-0 από την πρωτοπόρο του ομίλου Φράιμπουργκ, που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός (1 βαθμός) παίζει την επόμενη αγωνιστική στη Γερμανία (27/10) και τα «Καναρίνια» (3β.) υποδέχονται την Καραμπάχ, που θα πρέπει να μείνει αήττητη από τους Γάλλους για να ελπίζει η πειραϊκή ομάδα.

Αγωνιστικά, οι Αζέροι ξεκίνησαν πολύ επιθετικά και πίεσαν αρκετά τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα, πρεσάροντας ψηλά και δημιουργώντας πρόβλημα στην ανάπτυξη της ομάδας του Μίτσελ, που δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα.

Η κατοχή δεν μεταφράστηκε πάντως σε κάποια κλασική ευκαιρία για τους γηπεδούχους, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που προϊόντος του χρόνου άρχισε να βρίσκει πατήματα και στο 23΄ είχε μια καλή στιγμή σε στημένη μπάλα, με τον Ντόι, που και σήμερα ξεκίνησε βασικός, να παίρνει την κεφαλιά σε φάουλ του Μπιέλ και να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι.

Ο Μίτσελ άλλαξε τον σχηματισμό (από 3-5-2 σε 4-4-2) και η ομάδα του άρχισε να παίρνει ανάσες κρατώντας λίγο παραπάνω την μπάλα. Μάλιστα, στο 37ο λεπτό ο Ολυμπιακός παραλίγο να ανοίξει το σκορ, έστω κατά τύχη, καθώς στη σέντρα-σουτ του Αμπουμπακάρ Καμαρά με προορισμό τον Ουί Τζο η μπάλα πήρε ύψος και χτύπησε στη συμβολή των δοκών, ενώ στο 44΄ το σουτ του Κούντε εκτός περιοχής δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Μαγκομενταλίγεφ, που απέκρουσε στη δεξιά γωνία.

Η κατάσταση ήταν ακόμη καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, αφού με αυτοπεποίθηση, εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις, τον Παπασταθόπουλο να κυριαρχεί στην άμυνα και σωστή κυκλοφορία κράτησε το ρυθμό στο επίπεδο που τον εξυπηρετούσε. Μάλιστα, στο 59΄ το εν κινήσει σουτ του Μπιέλ μπλόκαρε ο Αζέρος τερματοφύλακας, ενώ δύο λεπτά αργότερα η ωραία ατομική προσπάθεια του Κούντε κατέληκε σε άστοχο σουτ του Καμερουνέζου μέσου.

Η Καραμπάγκ απείλησε με αξιώσεις για πρώτη φορά μόλις στο 71ο λεπτό, με το σουτ του Όζοβιτς να περνά άουτ κι αυτή ήταν και η τελευταία σημαντική στιγμή του αγώνα, που έληξε με τους «ερυθρόλευκους» να φεύγουν από το Αζερμπαϊτζάν με όφελος μια πολύ καλή ένεση ψυχολογίας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αλμέιδα, Ρομάο - Βρσάλικο, Παπασταθόπουλος

ΚΑΡΑΜΠΑΧ (Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ): Μαγκομενταλίγεφ, Βέσοβιτς, Μουσταφαζάντε, Χουσεΐνοφ, Γιαφαργκουλίγεφ (85΄ Μπαϊράμοφ), Γκαράγιεφ (68΄ Ρομαό), Αλμέιδα (68΄ Γιάνκοβιτς), Σεϊντάεφ, Κάντι (62΄ Όζομπιτς), Ζουμπίρ, Οβούσου (85΄ Χουσεΐνοφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Βρσάλικο, Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι (86΄ Γκ. Ροντρίγκες), Κούντε (69΄ Εμβιλά), Μπουχαλάκης (86΄ Ινμπέομ Χουάνγκ), Μπιέλ (66΄ Βαλμπουενά), Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ουί Τζο Χουάνγκ (66΄ Μαρτσέλο).

