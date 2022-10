Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: 4 συλλήψεις στον οίκο ανοχής όπου πήγαινε την 12χρονη ο 53χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στον οίκο ανοχής στο Γκάζι όπου πήγαινε ο 53χρονος την 12χρονη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Κολωνού , μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Στην Ασφάλεια κατέθεσε την Τετάρτη η γυναίκα που βρέθηκε έξω από τα δικαστήρια και κατήγγειλε ότι ο 53χρονος, Ηλίας Μίχος είχε πάει την 12χρονη από τον Κολωνό στον οίκο ανοχής που διατηρεί η ίδια στο Γκάζι και την εξέδιδε.

Μάλιστα, τόνισε ότι έχει στικάκι, στα αρχεία του οποίου φαίνεται το κορίτσι, ενώ σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τους επώνυμους που φέρεται να εμφανίζονται στα αρχεία, ισχυρίστηκε ότι ανάμεσά τους βρίσκονται ηθοποιοί, καλλιτέχνες και πολιτικοί.

Την Τετάρτη αστυνομικοί πήγαν για έρευνα στον οίκο ανοχής στο Γκάζι και εκεί συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ο λόγος ήταν ότι αν και ο οίκος ανοχής είχε σφραγιστεί, λειτουργούσε κανονικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, βραδινές ώρες της 12-10-2022, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε οίκο ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Εντός του ανωτέρω χώρου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων με τη συνδρομή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας τέσσερις αλλοδαπές για παραβίαση του νόμου περί εκδιδόμενων προσώπων και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών"

Ειδήσεις σήμερα:

Ελασσόνα – κάνναβη: “Δάσος” από δενδρύλλια σε ημιορεινή περιοχή (εικόνες)

Γιαννόπουλος για βιασμό ανήλικης στον Κολωνό: δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τους γονείς της 12χρονης

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια