Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκίνησε η διάθεση του

Που αναμένεται να κινηθεί η τιμή εκκίνησης μετά την επιδότηση ύψους 0,25 ευρώ ανά λίτρο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τιμή του τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις καθώς μόλις την προηγουμένη Δευτέρα τα δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας του δολαρίου οδηγούσαν σε εκτιμήσεις για αύξηση της τιμής στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο.

Οι εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου περιλαμβάνουν την επιδότηση ύψους 0,25 ευρώ ανά λίτρο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης το οποίο φέτος χορηγείται με διευρυμένα κριτήρια.

Πήγες της αγοράς πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι η ζήτηση τουλάχιστον τις πρώτες μέρες της χειμερινής περιόδου θέρμανσης θα είναι υποτονική λόγω του ύψους των τιμών αλλά και των ευνοϊκών σχετικά καιρικών συνθηκών τουλάχιστον στη νότια Ελλάδα.

