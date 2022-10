Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς στην Βόρεια Καρολίνα (εικόνες)

Τρόμος στην πόλη Ράλι, όπου ένας νεαρός σκόρπισε τον θάνατο πυροβολώντας ανθρώπους. Συνελήφθη ο δράστης.



Νεαρός σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, στην πόλη Ράλι, στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) η δήμαρχος Μέρι-Αν Μπόλντγουιν.

Υπάρχουν επίσης τραυματίες, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

«Περί τις 20:00 (σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 03:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία του Ράλι ανέφερε ότι έχει περικυκλώσει ύποπτο σε κατοικία στην περιοχή», είπε η κυρία Μπόλντγουιν, αναφερόμενη στην «θλιβερή και τραγική ημέρα» που έζησε η πόλη της.

Ανάμεσα στους τραυματίες —οι αρχές δεν διευκρίνισαν τον αριθμό τους— είναι άλλος ένας αστυνομικός, σύμφωνα με τη δήμαρχο.

Το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε τις επιθέσεις του υπόπτου, ο οποίος, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WTVD, μέρος του δικτύου του ABC News, είναι λευκός έφηβος εφοδιασμένος με τουφέκι, παρέλυσε τομείς της Ράλι, της πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την παράλογη βία στην Αμερική», έκρινε η κυρία Μπόλντγουιν.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρόι Κούπερ, δήλωσε πως συνομίλησε με τη δήμαρχο και έδωσε εντολή να αναπτυχθούν δυνάμεις της πολιτειακής αστυνομίας για να βοηθήσουν.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για τη διάδοση των πυροβόλων όπλων στην επικράτειά τους και τη χαρακτηριστική ευκολία των Αμερικανών να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά.

Τα πυροβόλα όπλα προκαλούν κατά μέσον όρο κάπου 40.000 θανάτους σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive. Κάπου 49.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2021, έναντι 45.000 το 2020, χρονιά που είχε ήδη καταγραφεί τραγικό ρεκόρ. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε κάπου 130 θανάτους την ημέρα από σφαίρες. Φέτος, ως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν ήδη καταγραφεί σχεδόν 35.000 θάνατοι από όλες τις αιτίες, κατά την ίδια πηγή.

