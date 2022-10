Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μιμή Ντενίση: Το μεγάλο παράπονο, ο έρωτας με τον Φέρτη και η απώλεια του Τρίτση (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα. Η σπάνια εμφάνιση της αδερφής της και η εξομολόγηση για την κόρη της.



Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Μιμή Ντενίση. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία φέρει την υπογραφή της. Αναφέρθηκε στο πώς στήθηκε η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, στο διεθνές της καστ, στα εντυπωσιακά γυρίσματα, αλλά και σε ό,τι συνέβαινε όταν έκλεινε η κάμερα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ποιο είναι το μεγάλο της παράπονο, τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της και ποιοι ήταν οι μεγάλοι έρωτες της ζωής της.

Ερωτηθείς για το αν η κριτική ή ο πόλεμος που δέχτηκε την έκανε να σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσει, είπε: «Δεν γίνεται να επιτρέψουμε ποτέ σε αυτούς που μας πολεμάνε να παρατήσουμε το πάθος μας» είπε αρχικά.

«Αμφιβάλλω από μόνη μου για τον εαυτό μου, δεν χρειάζομαι την κριτική. Είμαι πολύ αυστηρός κριτής και του εαυτού μου και των άλλων. Και δουλεύω πάρα πάρα πολύ. Την κριτική τη δέχομαι και την επιδιώκω γι΄αυτό δεν είχα ποτέ «αυλή». Τα άλλα που είναι λίγο να κάνουμε πλάκα με αυτούς που είναι στην επικαιρότητα, λίγο να τους κοροϊδέψουμε, λίγο να το φτάσουμε στα άκρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με στενοχώρησε ποτέ, πολλές φορές με στενοχώρησε, αλλά δεν είναι κάτι που θα με σταμάταγε ποτέ. Εγώ έχω δεχτεί μεγάλη αγάπη από το κοινό. Όταν έχεις χιλιάδες να σε αγαπούν δεν μπορεί να σε επηρεάσει ο ένας» πρόσθεσε.

«Έχω δεχτεί πάρα πολλή αγάπη από το κοινό. Δηλαδή τόση αγάπη από το κοινό έχουν δεχτεί νομίζω κάποιοι ηθοποιοί του παλιού σινεμά. Η Αλίκη, ο Βουτσάς, ο Φέρτης, η Καρέζη. Από την γενιά μου δεν έχω δεχτεί τόσο πολλή αγάπη. Τα θεατρικά που έκανα εγώ τόσα χρόνια είχε 30 και 40 άτομα θίασο, αλλά και χιλιάδες θεατές. Αυτό νομίζω μου έδωσε δύναμη. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα δεν ξέρω αν δεν είχα λυγίσει. Όταν είσαι σε ένα θέατρο με 1000 άτομα κάθε μέρα δεν μπορεί να επηρεαστείς από ένα. Γιατί να σε επηρεάσει ο ένας, όταν υπάρχουν χιλιάδες που σ’ αγαπούν και στο δείχνουν».

Η έκπληξη από την αδερφή της

Στην εκπομπή εμφανίστηκε σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση η αδερφή της Μιμής Ντενίση, Σοφία. «Η αδερφή μου ήταν ένα πολυτάλαντο παιδί, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Το ταλέντο της το δραματικό αλλά και το κωμικό – γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι κωμικός κυρίως- έχει εμφανιστεί από την παιδική μας ηλικία. Ήμουν από τότε η μεγάλη φαν της αδερφής μου και παραμένω. Για εμένα είναι το αδερφάκι μου, το στήριγμά μου, η χαρά μου, η συνομιλήτριά μου στα σοβαρά και τα αστεία, ο άνθρωπος που λατρεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την αδερφή μου, το προστάτη μου. Το μικρόβιο της υποκριτικής είχε μπει από πολύ νωρίς στη γνωστή ηθοποιό και μάλιστα η μικρή τότε Μιμή διοργάνωνε και «παραστάσεις» με κοινό της την αδερφή της και τα παιδιά της γειτονιάς. Καθόμουν εκεί και πήγαινε το αδερφάκι μου και έπαιζε διαφορετικούς ρόλους και μάζευε και τα παιδιά της γειτονιάς. Πάντα ήταν σε ρόλους βασιλικούς και πριγκιπικούς και εμείς την παρακολουθούσαμε σαν χαζοί» εξομολογήθηκε η Σοφία Ντενίση.

Ο μεγάλος έρωτας με τον Γιάννη Φέρτη

Η Μιμή Ντενίση μίλησε και για τον έρωτα με τον Γιάννη Φέρτη. «Ερωτεύτηκα τον Γιάννη Φέρτη στον «Συμβολαιογράφο». Ο Γιάννης είχε αυτή την υπέροχη φωνή, τον έβλεπα και τρελαινόμουν. Έλιωνα. Στη διάρκεια του σήριαλ νομίζω με ερωτεύτηκε και εκείνος και μετά από έναν χρόνο περίπου παντρευτήκαμε. Ήμασταν δέκα χρόνια μαζί. Όσο ταλέντο και να έχουμε πάντα υπάρχει κάποιος που μας δίνει μια «κλωτσιά». Ο Γιάννης Φέρτης με έκανε πρωταγωνίστρια πλάι του, ενώ ήταν εκείνος το πρώτο όνομα. Κάναμε πολύ ωραία έργα μαζί, μου είχε τόση εμπιστοσύνη παρά το νεαρό της ηλικίας μου. Με έκανε να έχω πρωτοβουλία. Δεν ερωτεύεσαι ανθρώπους που μοιάζεις στον χαρακτήρα, πάντα θα τον εκτιμώ. Εξαρχής ήμασταν πολύ διαφορετικοί, για αυτό και η έλξη. Σύντομα έγινα εγώ η πιο γνωστή από τους δυο μας και αυτό έφερε μια κρίση» εξομολογήθηκε η Μιμή Ντενίση.

Ο Αντώνης Τρίτσης και το νυφικό που δεν πρόλαβε να βάλει

Η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε και στον άνδρα που στιγμάτισε την ζωή της, τον Αντώνη Τρίτση. Η ηθοποιός μίλησε για τον ξαφνικό θάνατό του λίγο πριν παντρευτούν αλλά και την σχέση τους.

«Δεν τον γνώρισα, με γνώρισε», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ο Αντώνης (σ.σ. Τρίτσης) δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Ήταν πολύ βαθιά η αγάπη μας. Ήρθε να με δει σε μία παράσταση αλλά τότε ήμουν παντρεμένη με τον Γιάννη. Μου είπε και με τρόπο πέραν του θεατρικού “μας γοητεύσατε”, αλλά εγώ ήμουν αλλού». «Μετά από έναν χρόνο πήγα να ζητήσω μαθητικά εισιτήρια για κάτι θέατρα και με κράτησε 2,5 ώρες. Και κατάλαβα ότι υπήρχε ένας ηλεκτρισμός, μετά από έναν χρόνο χώρισα και μόλις χώρισα και ήμασταν μαζί 7 χρόνια. Η απώλειά του είναι μία οδυνηρή ιστορία για εμένα. Είναι και κάτι μοναδικό να έχεις ζήσει με έναν τέτοιο υπέροχο άνθρωπο. Είχαμε πολλές ομοιότητες με τον Αντώνη. Είχαμε και οι δύο μια τρέλα. Έκανε εκείνος δέκα, έκανα κι εγώ άλλα δέκα».

«Δεν έβγαλε ποτέ κομπλεξισμό ο Αντώνης. Έφευγε από την βουλή και ερχόταν στην πρόβα κι έφερνε σουβλάκια στους ηθοποιούς, γιατί είμαι αφηρημένη και δεν θα έτρωγαν» είπε ακόμα και ανέφερε: «Μου έδωσε φτερά για να γίνω αυτό που είμαι τώρα. Είχαμε περάσει πάρα πολλές έντονες καταστάσεις και δεν τον ενοχλούσε ποτέ ο «πόλεμος». Ο θάνατός του μου στοίχισε πάρα πολύ. Η μία σκηνή που έχω γράψει στην «Σμύρνη» και που πάντα θα με συγκινεί, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου». «Όταν έφυγε ο Αντώνης είχα το νυφικό στην ντουλάπα. Είχα τις άδειες γάμου. Κι έγραψα στη «Σμύρνη» τη σκηνή που το κορίτσι βλέπει ότι θα έρθει η καταστροφή και βάζει το νυφικό μόνο και μόνο για την δει ο καλός της. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο στη ζωή μου που με έκανε να μου φύγει η έπαρση και ο ναρκισσισμός που είχα», σημείωσε ακόμα η Μιμή Ντενίση.





«Αν δεν ήταν η απόσταση ίσως να μην είχαμε χωρίσει»

Η Μιμή Ντενίση μίλησε και για τον πρώην σύζυγο της, Σωτήρη Πολύζο και μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως η απόσταση έπαιξε τον καταλυτικό παράγοντα στο να χωρίσει το ζευγάρι.

Ειδικότερα, η Μιμή Ντενίση εξομολογήθηκε πως «είναι πάντα κομμάτι της οικογένειας μας. Πάντα. Δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι μας ο Σωτήρης. Στο σπίτι μας μένει, έρχεται, πηγαίνουμε εμείς στο δικό του. Δηλαδή αν δεν ήταν η απόσταση ίσως και να μην είχαμε χωρίσει με τον Σωτήρη».

«Απλώς ήταν τόσο δύσκολο γιατί μένει μόνιμα στον Βόλο και έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και τρέξιμο από εκεί μέχρι την Μακεδονία και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι πάρα πολύ πνιγμένη εδώ».

Η εξομολόγηση για την οικογένειά της

«Η μητέρα μου ήταν μία από τις πιο δυνατές προσωπικότητες της ζωής μου. Έφυγε μέσα σε μια μέρα από την καρδιά της. Μια γυναίκα ατρόμητη, πάρα πολύ διαβασμένη, με το θέατρο διεθνώς. Αν και ήταν από μια παλιά και εύπορη, αυτό που επαναλάμβανε από μικρή ήταν η αριστοκρατία είναι του πνεύματος, τα άλλα δεν υπάρχουν. Μας έλεγε κανείς δεν μπορεί να σε γκρεμίσει από τη δουλειά σου, όσο και να σε βρίζουν, ξέρεις τι κάνεις. Η μάνα μου ήταν το πρότυπο. Ο πατέρας μου ήταν πιο δειλός από τη μαμά μου, παρόλο που ήταν ήρωας του πολέμου. Είχα τη τύχη να έχω δυο υπέροχους γονείς και μου έμαθαν ότι είναι πολύ σημαντικό πάνω από όποια δημοσιότητα και δόξα να βάζεις την οικογένεια και την μόρφωση» εξομολογήθηκε για τη μητέρα της.

Όσον αφορά στην κόρη της Μαριτίνα, η Μιμή Ντενίση αποκάλυψε: «Η κόρη μου είναι πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, είμαι πολύ περήφανη για εκείνη και τυχερή. Αυτό που λένε για τον ανταγωνισμό μάνας κόρης δεν το έχω βιώσει. Και τέρας να έχω ξυπνήσει το πρωί θα μου πει «τι ωραία είσαι μαμά μου». Έχει μια αγάπη και τρυφερότητα για μένα. Είναι ένα παιδί που δεν με ταλαιπώρησε ποτέ με ανησυχίες. Εγώ ταλαιπώρησα τους γονείς μου. Όσο προχωράει βλέπω πολλά κομμάτια του εαυτού μου στην Μαριτίνα, που δεν τα φανταζόμουν. Ήρθε και δούλεψε στην ταινία, αυτή σκοτώθηκε στη δουλειά και της άρεσε και τώρα θα κάνει Master στην παραγωγή. Η ηθοποιία δεν την ενδιέφερε ποτέ. Θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο».

