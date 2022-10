Κοινωνία

Missing Alert: Λήξη συναγερμού για δυο 14χρονες

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια για δυο ανήλικα κορίτσια. Που εντοπίστηκαν. Οι ανακοινώσεις από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για δυο ανήλικα κορίτσια 14 ετών που είχαν εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες και τις αναζητούσαν.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «η Στέλλα Νίκη Θ. βρέθηκε χθες, 13.10.2022, και είναι καλά στην υγεία της. Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 07.10.2022 από κρατική δομή παιδικής προστασίας στα Ιωάννινα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της στις 08.10.2022 κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ευχόμαστε αυτή τη φορά η Στέλλα Νίκη Θ. να λάβει την φροντίδα που δεν έχει πάρει μέχρι τώρα στη ζωή της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Στέλλα Νίκη Θ. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Παράλληλα, ο Οργανισμός ενημέρωσε ότι «η περιπέτεια της Ειρήνης Κ., 14 ετών, έληξε στις 13/10/2022 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ειρήνη Κ., βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ειρήνη Κ. και τους ανθρώπους που την φροντίζουν για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

