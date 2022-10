Πολιτική

Κολωνός – Βορίδης: Κάποιοι προσπαθούν υπογείως να δώσουν κομματικό πρόσημο

Γιατί δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έχουν έρθει σε επαφή με την 12χρονη και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε για την υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, τόνισε ότι στο παρασκήνιο, κάποιοι προσπαθούν να περάσουν υπογείως, ότι η υπόθεση έχει κομματικό πρόσημο.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος είχε φωτογραφηθεί ποτέ με τον 5χρονο κατηγορούμενο όπως πολλά πολιτικά πρόσωπα, απάντησε αρνητικά, αλλά υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να ποινικοποιείται όποιος βγαίνει φωτογραφία με κάποιον που δεν γνωρίζει».

Στη συνέχεια κι απαντώντας στην κριτική που ακούγεται ότι καθυστερούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έχουν ταυτοποιηθεί και συνευρέθηκαν ή επιδίωξαν να συνευρεθούν με την 12χρονη, απάντησε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει αρχικά εισαγγελική παραγγελία.

Αν όμως όλα γίνουν βιαστικά τότε ενδέχεται να γίνουν λάθη ή παραλείψεις στην δικογραφία και όταν φτάσουμε στις ποινικές διώξεις να υπάρξουν μαζικές απαλλαγές. Ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει καμιά συγκάλυψη κι όλα τα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα την κατάλληλη στιγμή.

Τέλος και σχολιάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, απάντησε πως όντως υπάρχει πρόβλημα, το οποίο είναι παγκόσμιο και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα που κινούνται σε 2 άξονες. Αφενός την στοχευμένη ενίσχυση ευπαθών ομάδων κι αφετέρου την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

