Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Χαράκωσε μέσα στο περιπολικό τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν (εικόνες)

Ο αλλοδαπός τον οποίο συνέλαβαν δυο αστυνομικοί γιατί δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής, έσπασε το πλεξιγκλάς μέσα στο περιπολικό και τους χαράκωσε.

Αιματηρό επεισόδιο με θύματα δύο αστυνομικούς σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο αστυνομικοί, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, δέχτηκαν επίθεση από αλλοδαπό, τον οποίο είχαν προσαγάγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο των εγγράφων παραμονής του αλλοδαπού στην οδό Μοναστηρίου. Διαπίστωσαν ότι τα χαρτιά που είχε στη διάθεσή του δεν δικαιολογούσαν την παραμονή του στην Ελλάδα και αποφάσισαν να τον προσαγάγουν.

Τον επιβίβασαν σε όχημα και ξεκίνησαν για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Ο προσαχθείς έσπασε το διαχωριστικό πλέξιγκλας και τραυμάτισε τους δύο αστυνομικούς στο λαιμό. Πιθανότατα, χρησιμοποίησε τα θραύσματα από το διαχωριστικό. Οι αστυνομικοί παρέμειναν ψύχραιμοι, κατέβηκαν από το όχημα και ακινητοποίησαν τον δράστη της επίθεσης.

Στους δυο αστυνομικούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

