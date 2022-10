Κοινωνία

ΑΤ Ομονοίας: Συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί μετά την καταγγελία 19χρονης ότι τη βίασαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο βιασμός έγινε μέσα στο ΑΤ στην Ομόνοια. Τι υποστηρίζουν οι 2 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που συνελήφθησαν.

Εξελίξεις δρομολογήθηκαν στην υπόθεση της καταγγελίας μιας 19χρονης ότι δυο αστυνομικοί τη βίασαν μέσα στο Α.Τ Ομονοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, πέρασαν χειροπέδες στους δυο άντρες της ΔΙΑΣ που κατήγγειλε η 19χρονη ότι την παρέσυραν στα αποδυτήρια του Α.Τ και τη βίασαν.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την γνωμάτευση του ιατροδικαστή που εξέτασε την καταγγέλλουσα.

Από την πλευρά του οι αστυνομικοί αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν πως ο ένας από τους δυο είχε συναινετική σεξουαλική επαφή με την νεαρή, μέσα στο αυτοκίνητό του μετά το τέλος της βάρδιας του.

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται επίσης ότι η κοπέλα τους πλησίασε στο Θησείο ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία και τους μίλησε και έκλεισε ραντεβού με τον έναν αφού θα σχολούσε.

Οι δυο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο