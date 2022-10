Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέα υπερπτήση τουρκικού drone στην Κανδελιούσσα

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία με υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στις 09:13, πάνω από την Κανδελιούσσα, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

