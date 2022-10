Οικονομία

“Ελλάδα 2.0” – Σκυλακάκης: Επενδυτικά δάνεια πάνω από 7 δις ευρώ

Τα πρότζεκτ που έχουν καταβληθεί για δανειοδότηση στα πλαίσια της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η ενεργειακή μετάβαση, η ψηφιοποίηση του Κράτους, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υποδομών αποτελούν την ουσία του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που υλοποιεί, σήμερα, η κυβέρνηση» δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σε εκδήλωση για τις «Ευκαιρίες και Προοπτικές του “Ελλάδα 2.0”», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Οκτωβρίου, στα Χανιά.

Ο κ. Σκυλακάκης εστίασε στις ευκαιρίες που υπάρχουν, προπαντός, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σημειώνοντας πως, σύντομα, θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων το πρώτο «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις, εξέφρασε, ταυτόχρονα, την πεποίθηση, πως στο REPowerEU -που θα προστεθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης- θα υπάρξουν περισσότερα εργαλεία για ενεργειακές επενδύσεις από επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, τόνισε πως στο δανειακό σκέλος, που θα είναι «παρόν» σ’ όλη την πενταετία του «Ελλάδα 2.0», έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής, 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 7,14 δισ. ευρώ (σε 2,98 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, σε 2,55 δισ. ευρώ τα κεφάλαια των τραπεζών και σε 1,61 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια). Από το ποσό αυτό, πάνω από 1 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τον κ. Σκυλακάκη να εκτιμάει, ωστόσο, πως μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων αυτών των μεγεθών δεν έχει αξιοποιήσει, ακόμη, το αναπτυξιακό εργαλείο.

Αναφερόμενος στην ταχύτητα των διαδικασιών, επισήμανε το παράδειγμα της πρώτης μικρής επιχείρησης που λαμβάνει δάνειο από το «Ελλάδα 2.0», περίπου 2,5 μήνες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, ηλεκτρονικά, στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο, ύψους 1,127 εκατ. ευρώ, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη Σέριφο.

Πέραν από το παραπάνω ευρύ δανειοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 11,7 δισ. ευρώ, που αφορά επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, έκανε λόγο για ακόμη δύο δανειοδοτικά προγράμματα του «Ελλάδα 2.0», τα οποία είναι, αποκλειστικά, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχάς, τον Ιανουάριο, υπό την αιγίδα του InvestEU (ευρωπαϊκό εγγυοδοτικό όργανο) θα βγει ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα. Οι συνεργαζόμενες, ελληνικές εμπορικές τράπεζες θα μπορούν να χορηγήσουν δάνεια, συνολικού ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όσο για το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, θα απευθύνεται σε καινοτόμες, νεοφυείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χορηγώντας τους δάνεια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Μιλώντας για τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται για συγχωνεύσεις και συνενώσεις -μία πρωτοβουλία με πεδίο στόχευσης, επίσης, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά βάση- ο κ. Σκυλακάκης τόνισε την αξία της συνεργασίας για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στην “καρδιά” μιας ενεργειακής κρίσης και στην έναρξη μιας Ευρωπαϊκής επιβράδυνσης ή και ύφεσης σε πολλές χώρες. Αυτή η ύφεση, κατά τη γνώμη μου, θα είναι βραχύβια, διότι το βασικό της αίτιο είναι εξωγενές. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση η άνοδος του πληθωρισμού που προκάλεσαν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα -κατά κύριο λόγο- και η προσπάθεια των Κεντρικών Τραπεζών να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ανεβάζοντας τα επιτόκια. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, η κατάσταση θα αντιστραφεί. Η ύφεση θα περάσει και ταυτόχρονα θα έχουμε πτώση των τιμών των καυσίμων, διότι δεν θα υπάρχουν πια οι ίδιες πιέσεις. Οι οικονομίες θα μπουν σε φάση ανάκαμψης, που θα κρατήσει για αρκετά χρόνια. Βγαίνοντας από τις κρίσεις -και παρά τα πολλά χρήματα που διαθέσαμε για την αντιμετώπισή τους- το χρέος της Ελλάδας, φέτος, θα είναι κάτω από το χρέος του 2019. Τότε, ήταν 180,7% του ΑΕΠ, ενώ φέτος θα πέσει στο 169,1% του ΑΕΠ. Κι αυτό, έχοντας να ξοδέψουμε περίπου το 95% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αρχίσουν να μπαίνουν, τώρα, στην οικονομία».

