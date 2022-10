Κόσμος

Τουρκία: Φυλάκιση για διασπορά fake news

Πέρασε το νομοσχέδιο που προβλέπει ποινές φυλάκισης για «ψευδείς ειδήσεις» στην Τουρκία.

Oι βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ταγίπ Ερντογάν και του κυβερνητικού του εταίρου, του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ενέκριναν το νομοσχέδιο που προβλέπει ποινές φυλάκισης μέχρι τρία έτη σε δημοσιογράφους και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διασπορά ‘ψευδών ειδήσεων’.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η νομοθεσία πέρασε παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης η οποία κάνει λόγο για ‘νόμο λογοκρισίας’.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, εκτός από τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, η νομοθεσία στοχεύει επίσης μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους που θα κληθούν να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα χρηστών τους, οι οποίοι θα κατηγορηθούν για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Η συζήτηση για τα 40 άρθρα του «Νόμου για τον Τύπο» (ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου. Το άρθρο 29 προβλέπει ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία χρόνια για «διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που αντίκεινται στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας.

Σε έκθεση που δημοσίευσε πριν από δύο μέρες η Κομισιόν σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, έγινε – μεταξύ άλλων- ιδιαίτερη αναφορά στο κράτος δικαίου στη γείτονα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν σχετικά, η Επιτροπή διαπιστώνει «σοβαρές ελλείψεις» στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. «Κατά την περίοδο αναφοράς, η δημοκρατική οπισθοδρόμηση συνεχίστηκε. Οι διαρθρωτικές ελλείψεις στο προεδρικό σύστημα παρέμειναν σε ισχύ. Οι βασικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και των οργάνων του δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Το Κοινοβούλιο συνέχισε να μην διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. Η συνταγματική αρχιτεκτονική συνέχισε να συγκεντρώνει τις εξουσίες στο επίπεδο της Προεδρίας χωρίς να διασφαλίζει τον υγιή και αποτελεσματικό διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Ελλείψει αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και ισορροπίας, η δημοκρατική λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας εξακολουθεί να περιορίζεται στις εκλογές».

Επιπλέον «η υποβάθμιση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων συνεχίστηκε», τονίζει η έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τον σεβασμό της Τουρκίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει ορισμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως στις υποθέσεις του Σελαχατίν Ντεμιτράς και του Οσμάν Καβαλά, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τήρηση του δικαστικού σώματος στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τη δέσμευση της Τουρκίας να προάγει το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαδικασία επί παραβάσει που ξεκίνησε το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά της Τουρκίας τον Φεβρουάριο του 2022, για μη εκτέλεση της απόφασης στην υπόθεση του Καβαλά, σηματοδοτεί την απομάκρυνση της Τουρκίας από τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που έχει προσυπογράψει ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

