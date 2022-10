Κοινωνία

Καιρός: Πού έριξε την περισσότερη βροχή – Πού θα βρέχει μέχρι το Σάββατο

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής που σημειώθηκε στην επικράτεια και η πρόβλεψη για τις βροχές μέχρι αύριο.

Βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο Ιόνιο. Καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, έως το πρωί σήμερα το μεγαλύτερο ύψος καταγράφηκε στην Κυλλήνη Ηλείας και ήταν ίσο με 52 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η κακοκαιρία ενισχύεται σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και φτάνει την κατηγορία επεισοδίου βροχόπτωσης 4. Για το υπόλοιπο της ημέρας βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, εξαιρουμένης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και από το μεσημέρι στα νησιά του Αιγαίου και ενδεχομένως στην Κρήτη. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Από τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται στην Εύβοια και στην Κρήτη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σημαντικές βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα παρουσιάσει πτώση στα περισσότερα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και δεν θα ξεπεράσει τους 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου στο Βόρειο Ιόνιο και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, όπου κατά τόπους θα φτάσει τους 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα φτάσει τους 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 έως 25 βαθμούς.

Βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο. Στο Βόρειο Ιόνιο αναμένονται ανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 Μποφόρ, ενώ στο Νότιο Ιόνιο αναμένονται δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι άνεμοι ίδιας έντασης.

