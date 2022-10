Συνταγές

Brownies τριπλής σοκολάτας από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Τα μυστικά για τέλεια brownies με τριπλή σοκολάτα, μοιράστηκε η Άργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ένα λαχταριστό γλυκό για τους λάτρεις τις σοκολάτας, έφτιαξε η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια εύκολη συνταγή για brownies με τριπλή σοκολάτα, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», που θα κάνει μικρούς και μεγάλους να ξετρελαθούν.

Υλικά

100 γρ. πικρή σοκολάτα

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος

150 γρ. βούτυρο

3 μεγάλα αυγά

150 γρ. ζάχαρη

1 βανίλια

1 πρέζα/ες αλάτι

1 κ.σ. κρέμα γάλακτος

150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

100 γρ. λευκή σοκολάτα

Για τα brownies

Θα χρησιμοποιήσουμε τετράγωνο ταψάκι 24?24εκ. Θα στρώσουμε μέσα βρεγμένο και τσαλακωμένο αντικολλητικό χαρτί για εύκολο ξεφορμάρισμα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180?C στον αέρα. Θα ψήσουμε στη μεσαία σχάρα.

Κόβουμε σε κομμάτια τη λευκή σοκολάτα και την κρατάμε στην άκρη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σταγόνες λευκής σοκολάτας.

Ψιλοκόβουμε τις δύο σοκολάτες, πικρή και γάλακτος.

Βάζουμε τις δύο ψιλοκομμένες σοκολάτες (κουβερτούρα και γάλακτος) με το βούτυρο σε μπεν μαρί να λιώσουν σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας. Μόλις λιώσει η σοκολάτα, την αφήνουμε στην άκρη να πέσει η θερμοκρασία της.

Με μίξερ χειρός, σε ένα μπολ χτυπάμε τα 3 αυγά με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι για 3΄-4΄. Τα αυγά με τη ζάχαρη πρέπει να γίνουν κρέμα και να πάρουν 3 φορές τον όγκο τους.

Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος.

Προσθέτουμε, πάντα ανακατεύοντας, τις λιωμένες χλιαρές σοκολάτες.

Τέλος, κοσκινίζουμε στο μείγμα για μπράουνις το αλεύρι και με σπάτουλα ανακατεύουμε, διπλώνοντας το μείγμα.

Ρίχνουμε και τα κομμάτια λευκής σοκολάτας. Ανακατεύουμε απαλά.

Αδειάζουμε το μείγμα στο έτοιμο ταψί.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα στη μεσαία σχάρα, στους 180°C για 25΄ μέχρι να φουσκώσει και διπλασιαστεί σε όγκο.

Το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει. Μόλις βγει ζεστό το γλυκό από το φούρνο, δεν κόβεται γιατί η καρδιά του έχει υγρή σοκολάτα.

Αφού κρυώσουν τα brownies, ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια.

Αν θέλετε, μπορείτε να πασπαλίσετε με κακάο, ή να περιχύσετε με λιωμένη λευκή σοκολάτα.

Μυστικά επιτυχίας

Μην ψήνετε για παραπάνω χρόνο τα brownies γιατί στεγνώνουν.

Χτυπήστε αρκετή ώρα το αυγό με τη ζάχαρη μέχρι να μετατραπεί σε κρέμα.

Βρέξτε και τσαλακώστε αντικολλητικό χαρτί. Στρώστε το στο ταψί και έτσι θα ξεφορμάρετε πανεύκολα τα brownies.