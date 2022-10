Life

“Family Game”: Σεφερλής και Τσαβαλιά μιλούν για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για το παιχνίδι…οικογενειακή υπόθεση, που αρχίζει να προβάλλεται από απόψε στον ΑΝΤ1.

Πόση τρέλα και διάθεση για παιχνίδι έχετε; To «Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά, έχει πολλή και θα κάνει τη διασκέδαση υπόθεση οικογενειακή!

Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά έρχεται στον ΑΝΤ1 από το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 20:00, και υπόσχεται να μας διασκεδάσει με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ FAMILY GAME; - Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ο Μάρκος και η Έλενα κάνουν παιχνίδι με 2 ομάδες των 4 ατόμων που είναι είτε μέλη μιας οικογένειας είτε θεωρούν τους εαυτούς τους οικογένεια.

Ο κάθε παρουσιαστής αναλαμβάνει μια ομάδα και την καθοδηγεί σε πολλές δοκιμασίες γέλιου μέχρι τον τελικό.

Οι δύο παρουσιαστές όμως παίζουν και μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι ομάδες καλούνται να ποντάρουν πάνω τους.

Στο παιχνίδι του τελικού γύρου οι δύο παρουσιαστές από αντίπαλοι γίνονται συμπαίκτες και βοηθούν την ομάδα που έχει επικρατήσει να κερδίσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί!

Παίκτες και παρουσιαστές γίνονται μια ομάδα στο πιο διασκεδαστικό, οικογενειακό και παρεΐστικo τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης που έρχεται στον ΑΝΤ1!

Από το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 20:00, το «Family Game» με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου και να κάνει τα Σαββατόβραδά μας πραγματικά διασκεδαστικά!

Ακόμα κάθεστε; Πάρτε οικογένεια, φίλους ή όποια ομάδα θέλετε, και ελάτε να παίξετε ασταμάτητα, να κερδίσετε μετρητά και να διασκεδάσετε αμέτρητα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή ΕΔΩ και παίξτε το παιχνίδι της ζωής σας!

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Το πρωί του Σαββάτου, ο Μάρκος Σεφερλής τηλεφωνικά απο την Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται κάνοντας περιοδεία και η Έλενα Τσαβαλιά απο το στούντιο της εκπομπής «Στουντιο με θέα», μίλησαν στην Φαίη Μαυραγάνη για την αποψινή πρεμιέρα τους και όσα επιφυάλλάσουν για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1:

