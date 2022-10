Οικονομία

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Στον πληθωρισμό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς με συνθήματα

Για αυθαίρετους ισχυρισμούς και παραχάραξη των στοιχείων για την Ελλάδα, κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός.

«Ήθελα να έρθω σήμερα στη Βουλή για να μου δοθεί μία ευκαιρία ενώπιον του ελληνικού λαού να ξεκαθαρίσω αλήθειες και ψέματα. Το παράδοξο αυτής της συνεδρίασης είναι ότι δεν διαφωνούμε ουσιαστικά στις διαπιστώσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της ομιλίας του επί της επίκαιρη ερώτησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με θέμα: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί την αισχροκέρδεια αντί να προστατεύσει τους πολίτες».

«Πράγματι, παρά τις γενναίες παρεμβάσεις, οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν υψηλοί, η λειτουργία επιχειρήσεων γίνεται πιο αγχώδης, οι πολίτες δοκιμάζονται και αγωνιούν για το δύσκολο χειμώνα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «Με τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε όμως διαφορετικά τις αιτίες και τις απαντήσεις. Λυπάμαι γιατί σε ένα κείμενο μίας σελίδας, στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα, μπορέσατε να χωρέσετε τρία αυθαίρετα συμπεράσματα τα οποία καταλήγουν σε δύο αμήχανα ερωτήματα. Δηλώνουν είτε επικίνδυνη άγνοια, είτε επικίνδυνες προθέσεις με παρούσα παντού την καταστροφολογία. Με έναν απόντα. Δεν βρήκατε ούτε μία λέξη για να κατονομάσετε τον πρώτο ένοχο αυτής της παγκόσμιας επίθεσης του πληθωρισμού, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

«Μας είπατε ότι αυτή η παγκόσμια έκρηξη τιμών δεν οφείλεται στους ωμούς εκβιασμούς της Ρωσίας» είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τα ξεχάσατε όλα αυτά. Δεν είπατε τίποτα. Θα περίμενα κατ' ελάχιστο, έστω και αργοπορημένα, όχι πάλι συγκινητικές διακηρύξεις περί ειρήνης γενικά που εξισώνουν τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, θα περίμενα σαφή καταδίκη. Να παραδεχτείτε ότι ο παραλίγο δανειστής σας το 2015 αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και κίνδυνο για τη σταθερότητα και την πρόοδο των λαών. Η ακρίβεια έχει όνομα και είναι η εκβιαστική χρήση των ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία ως ασύμμετρου όπλου κατά της Ευρώπης».

Σε μία μεγάλη καταιγίδα η πατρίδα μας αμύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

«Τα κράτη πιο γρήγορα να χαράξουν το δικό τους ενεργειακό δρόμο προς φθηνότερες και καθαρότερες ΑΠΕ, μακριά από εξαρτήσεις απρόβλεπτων και όπως φάνηκε επικίνδυνων προμηθευτών» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, τονίζοντας πως ήταν πολύ σημαντικό ότι την προηγούμενη Παρασκευή, για πρώτη φορά για αρκετές ώρες, όλη η ενέργεια που καταναλώθηκε στην Ελλάδα παρήχθη από ΑΠΕ.

«Μίλησα για τρεις αυθαίρετους ισχυρισμούς του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ παραχαράσσοντας τα στοιχεία για την Ελλάδα. Η χώρα μας δεν είναι ούτε πρώτη στον πληθωρισμό, ούτε πρώτη στην ενεργειακή ακρίβεια» ανάφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι πως ναι, η Ελλάδα έχει λίγο υψηλότερο πληθωρισμό, 12%, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά υπάρχουν ουκ ολίγες χώρες άνω του 15%. Σε μία μεγάλη καταιγίδα η πατρίδα μας αμύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μέτρα και στήριξη του εισοδήματος. Μόνο για το 2022 η δέσμη στήριξης πλησιάζει τα 13 δις ευρώ. Μιλήσατε για την ενέργεια. παρουσιάσατε ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Να δούμε τα απόλυτα στοιχεία. Μαζί με ΦΠΑ, το Σεπτέμβριο του 2022, Αθήνα 23,23 σεντ ανά κιλοβατώρα. Μαδρίτη, 42 και το περιβόητο ιβηρικό μοντέλο το οποίο διαφημίζετε. Αυτές είναι οι πραγματικές τιμές τις οποίες πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές. Σταματήστε τα ψέματα και την παραχάραξη της αλήθειας. Με τις επιδοτήσεις που δίνουμε το κόστος ενέργειας είναι αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Έχουμε εισπράξει 2,7 δισ. σε τρεις μήνες από τα υπερέσοδα των παραγωγών ενέργειας

«Μας ξαναείπατε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να φορολογήσουμε τα υπερέσοδα των παραγωγών και ότι αφήνουμε την κερδοσκοπία ανεξέλεγκτη όταν πρώτος μίλησα για φορολόγηση 90% των υπερεσόδων μέχρι τον Ιούλιο του 2022, με βεβαιωμένα έσοδα βάση των υπολογισμών της ΡΑΕ» επισήμανε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η πατρίδα μας έχει θέσει σε λειτουργία εθνικό μηχανισμό ανάκτησης των συγκυριακών εσόδων. Έχουμε εισπράξει 2,7 δις σε τρεις μήνες. Αυτός ο μηχανισμός είναι εθνική επιτυχία διότι αυτό το μοντέλο υιοθετήθηκε από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνεται υποχρεωτικός για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Πρώτος εγώ έθεσα το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει πειστεί και θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων, και αυτό ήταν ελληνική πρόταση. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι το κράτος δαπανά σημαντικό ποσό για να επιδοτήσει μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας».

Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η ΔΕΗ, εξυγιάνθηκε και η αξία της είναι πολλαπλάσια

«Όλα τα ελληνικά νοικοκυριά επιδοτούνται σήμερα μέσω του μηχανισμού ανάκτηση υπερεσόδων» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε «Να μιλήσουμε και για έναν ακόμα ωραίο μύθο τον οποίο επιμένει να διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως τη μαγική λύση. Αναφέρομαι στο μύθο της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Κάνατε και συχνές αναλογίες με περιπτώσεις αναγκαστικής διάσωσης.

Η ΔΕΗ δόξα το Θεό δεν χρήζει μπέιλαουτ το οποίο κάναμε εμείς όταν την παραλάβαμε από τη δική σας κυβέρνηση. Συσσωρευμένες ζημιές 1,7 δις ευρώ το 2019. Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ ήταν 400 εκ. Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται, εξυγιάνθηκε και η αξία της είναι πολλαπλάσια. Αν έμενε στα πάλια, δεν θα λεγόταν ΔΕΗ αλλά ΔΕΝ, γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει με τις δικές σας πολιτικές. Και φυσικά το κράτος εξακολουθεί να ελέγχει τη ΔΕΗ. Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, αν υπήρχε τρόπος να την κάνετε, θα στοίχιζε, το 34% αξίζει σήμερα 680 εκ, δηλαδή 4 φορές από ότι άξιζε το δικό σας 51% το 2019. Τι ακριβώς μας ζητάτε; Να ζημιωθεί το δημόσιο; Να γυρίσει ο φίλος σας κ. Δημόπουλος;».

Δεν πρόκειται να οδηγήσουμε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό

«Ουδέποτε εγώ ή οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης ισχυριστήκαμε ότι έχουμε τη μαγική λύση. Προσπαθούμε όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περιορίσουμε με δικαιοσύνη τις δραστικές αρνητικές συνέπειες αυτής της παγκόσμιας κρίσης και το κάνουμε με μέτρα στοχευμένα, χωρίς να εξαντλούμε τα εθνικά μας εφόδια» τόνισε, συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η χώρα αμύνεται και προχωρά ταυτόχρονα. Μίλησα εκτενώς για τα ζητήματα του κόστους ενέργειας. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε επιστρέψει 300 εκ. ευρώ στους καταναλωτές καλύπτοντας τις μεγάλες αυξήσεις, υλοποιήσαμε το fuel pass, ενισχύθηκαν αγρότες» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Είμαστε το κόμμα της ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είμαστε κόμμα των λίγων, είμαστε κόμμα των πολλών. Κάναμε ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας στην Ευρώπη».

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, «Τα 2/3 των ενισχύσεων προέρχονται από τις εταιρείες ενέργειας, το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν υπάρχουν στρεβλώσεις στον τρόπο τιμολόγησης από τις εταιρείες, έχουμε δυνατότητα να τις εντοπίσουμε και να συλλέξουμε πρόσθετα έσοδα. Είναι η δυναμική ανάπτυξη που μας δίνει πολεμοφόδια να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Καμία χώρα δεν έχει αστείρευτες δημοσιονομικές δυνατότητες. Δεν πρόκειται να οδηγήσουμε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά. Οι λύσεις που εσείς προτείνετε μας οδηγούν εκεί. Αν ποτέ εφαρμόζατε το πρόγραμμά σας η χώρα θα χρεοκοπούσε μέσα σε ένα μήνα. Δεν θα συμβεί γιατί ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί πάλι τη ΝΔ και για αυτό έχετε την άνεση να τάζετε ό,τι θέλετε. Εσείς κ. Τσίπρα επιβαρύνατε τη μεσαία τάξη με νέους φόρους. Θα περίμενα ότι είστε πια σε θέση να διακρίνετε μεταξύ φορολογίας και εσόδων».

Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να υλοποιήσει τα μέτρα αν δεν είχε πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

«Έχουμε ήδη εξαγγείλει μία σειρά από μέτρα. Θεωρώ πως είναι σημαντικά. Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να υλοποιήσει αν δεν είχε πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης» τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στη συνέχεια στις αυξήσεις του πετρελαίου κίνησης. «Αυτό που παρατηρείτε στο diesel δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο. Δεν μπορεί να λέτε ότι είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Σταματήστε αυτή την προπαγάνδα» είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Να συζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχετε δίκιο ότι οι αυξήσεις στο diesel έχουν επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μετράμε τις δυνατότητες μας και θα δούμε αν μπορούμε να εξαγγείλουμε κάτι και για το diesel κίνησης» συμπλήρωσε.

Στον πληθωρισμό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς με πληθωριστικά συνθήματα

«Δεν θα επαναλάβω αναλυτικά το κυβερνητικό προγραμματισμό όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι σε μια πολύ σύνθετη πραγματικότητα, χρειάζονται έξυπνες απαντήσεις και σίγουρα στον πληθωρισμό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς με πληθωριστικά συνθήματα» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας: «Ούτε μπορεί να πιστεύει κανείς ότι στην Ελλάδα μπορεί ένα προϊόν να έχει μια προκαθορισμένη τιμή, όταν κατασκευάζονται στον κόσμο. Εδώ και μήνες ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων στις πωλήσεις όλων σχεδόν των ζωτικών αγαθών και υπηρεσιών».

«Πείτε μου πότε έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι στην Ελλάδα από ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια» ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα για να συμπληρώσει «Σύμφωνα με τους ελέγχους 1 στους 10 παρανομεί και αυτό δείχνει ότι η αγορά συνολικά δεν είναι σπαρμένη με αισχροκέρδεια. Οι έλεγχοι θα ενταθούν. Το καλάθι του νοικοκυριού το οποίο σπεύσατε να αποδομήσετε, είναι αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή η οποία δρομολογείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Η Ελλάδα προχωρά δίχως να κοιτά πίσω

«Η πεμπτουσία του λαϊκισμού είναι να παρουσιάζει εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν πρέπει να κυκλοφορούν τόσο ανεύθυνα προτάσεις για οριζόντιες μειώσεις φόρων. Τα μέτρα αυτά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά» είπε και εξήγησε ότι «είναι μέτρα τα οποία είναι άδικα γιατί επιβραβεύουν πιο πολύ την υψηλή κατανάλωση και είναι εξαιρετικά ακριβά για να τα αντέξει ο εθνικός προϋπολογισμός».

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι στοχευμένων μέτρων εντός των αντοχών του εθνικού προϋπολογισμού» συνέχισε και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε «Οι προτάσεις σας κ. Τσίπρα θα στοίχιζαν πάνω από 5 δις ευρώ. Να πείτε ποιους θα φορολογήσετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα και να καλύψετε αυτή τη μαύρη τρύπα. Αυξήθηκαν τα επιτόκια είπατε. Σώπα. Σε όλο τον κόσμο αυξάνονται. Και για αυτό ο Μητσοτάκης φταίει ε; Όχι οι κεντρικές τράπεζες που κάνουν το ίδιο;».

«Απαιτείται σοβαρότητα και καλό θα ήταν να αποφεύγετε την κινδυνολογία γιατί έχετε πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις σας τους τελευταίους 18 μήνες» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Τι έλεγε ο κ. Τσακαλώτος το Μάιο 2020; Ανεδαφική η πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,1% το 2021. Που έκλεισε; 8,2%. Προεξοφλούσατε ανέργους και η ανεργία έπεσε. Δεν προβλέπατε ότι το χρέος μας με την λήξη της πανδημίας θα ξεπεράσει το 200% και δεν θα υποχωρήσει. Για να φτάσουμε να έχουμε τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη. Μπράβο σας! Σε όλα μέσα πέσατε.

Αλλού η πραγματικότητα, αλλού ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωρά δίχως να κοιτά πίσω, αντιστέκεται στην ακρίβεια, αναγνωρίζει τις μεγάλες δυσκολίες, δρομολογεί μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, θωρακίζει τις εθνικές μας θέσεις, υποδέχεται επενδύσεις και μεγάλα έργα. Η σημερινή συνεδρίαση τελικά δεν είχε καμία ερώτηση αλλά μόνο την απάντηση που δίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αν και δοκιμάζονται, νοιώθουν τη Πολιτεία να στέκεται δίπλα τους» είπε ολοκληρώνοντας την πρωτολογία του στην Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

