ANT1+ Special: “Σέρρες” και “Γέφυρα” σε ειδικές προβολές στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι δύο μεγαλειώδεις σειρές, που προβλήθηκαν αρχικά στην πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

«ΣΕΡΡΕΣ» & «Η ΓΕΦΥΡΑ» Τετάρτη 19 & Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 22:00. Ακούμε τα καλύτερα και ήρθε η ώρα να τα δούμε!

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» και «Η ΓΕΦΥΡΑ», μία σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα και ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ, έρχονται σε δύο ξεχωριστές βραδιές, για να μας δώσουν μια πρώτη γεύση από τις καλύτερες σειρές της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

Δύο επιτυχημένα και αγαπημένα ΑΝΤ1+ Originals, οι πολυσυζητημένες «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη και «Η ΓΕΦΥΡΑ», μια σειρά υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας με έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, θα παρουσιαστούν στον ΑΝΤ1, σε μία ειδική προβολή, την Τετάρτη 19 και την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, στις 22:00.

ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00, ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, στις 22:00, θα προβληθούν back-to-back τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία μιλάει για την ιδιαίτερη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του, προσφέροντας αβίαστο γέλιο, συγκίνηση και όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη, αποτελούν μια βαθιά επιδραστική σειρά που υμνεί την αποδοχή και τη διαφορετικότητα και αγαπήθηκε από το κοινό, αποσπώντας δεκάδες διθυραμβικές κριτικές από ανθρώπους της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Είναι μια από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη, ένα αφήγημα που δίνει βήμα σε όλα όσα αξίζει να ειπωθούν και μοιράζει απλόχερα ελπίδα. Με ισχυρές, αλλά μετρημένες, δόσεις γέλιου και συγκίνησης, οι «ΣΕΡΡΕΣ» αποτελούν μια μικρή κατάθεση ψυχής του αγαπημένου δημιουργού, που μας οδηγεί να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ειλικρίνεια, ευγένεια και αποδοχή.

Μέσα από τη σειρά, ο Γιώργος Καπουτζίδης μάς ταξιδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σέρρες, για να διηγηθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο, μια ιστορία που αγγίζει το ελληνικό κοινό. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της σειράς, πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας διαφορετικές γωνιές της πόλης των Σερρών.

Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς, συνοδεύοντας με μοναδικό τρόπο τη νοσταλγική, γεμάτη αγάπη, ιστορία του Γιώργου Καπουτζίδη.

Πώς ορίζουν τη ζωή μας οι οικογενειακοί δεσμοί; Πώς πλάθουν τις επιλογές και την προσωπικότητά μας όταν τους πολεμάμε ή όταν τους αποδεχόμαστε; Οι «ΣΕΡΡΕΣ» συμβολίζουν ένα πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας και συμφιλίωσης, μέσα από δρόμους στους οποίους έχουμε όλοι περπατήσει. Με ευαισθησία συνυφασμένη με ρεαλισμό, αλλά και στιγμές γέλιου, διηγούνται μια ιστορία γυρισμού σε μέρη και ανθρώπους που μας σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό που είμαστε σήμερα. Οι ήρωές μας ξενιτεύονται, περιπλανώνται και επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν, για να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν, τελικά, ο ένας τον άλλο. Οι «ΣΕΡΡΕΣ» έρχονται να μας θυμίσουν γιατί πάντα επιστρέφουμε στον τόπο που θεωρούμε πατρίδα, αλλά και για να φωτίσουν ότι, στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε διαφορετικά ίδιοι και ίδια διαφορετικοί.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς

Στη σειρά «ΣΕΡΡΕΣ», ο ήρωας, ο Οδυσσέας, ζει στην Αθήνα, μακριά από την οικογένειά του. Η περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του, τον Λευτέρη, τους έχει οδηγήσει στην αποξένωση. Όταν, όμως, ένα δυσάρεστο γεγονός αναγκάζει τον Οδυσσέα να επιστρέψει στις Σέρρες, όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Έτσι, δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πόλη, πατέρας και γιος, ξεκινούν από το μηδέν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο. Έχοντας στο πλευρό του τη Χρύσα και απέναντί του τη Σταματίνα, τη Νάνσυ και τον Θωμά, ο Οδυσσέας θα βοηθήσει τον πατέρα του να σταθεί ξανά στα πόδια του. Μέσα από στιγμές συγκίνησης και γέλιου, ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης θα γνωριστούν πραγματικά, θα αγαπηθούν από την αρχή και θα συμφιλιωθούν με τις διαφορές τους, αλλά και με την απώλεια. Σε μια επαρχιακή πόλη, με εικόνες από μια Ελλάδα που όλοι γνωρίζουμε, ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης ανακαλύπτουν ότι ο κόσμος είναι πιο όμορφος όταν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας, για αυτό που είναι πραγματικά.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

Η ΓΕΦΥΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στις 22:00, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της «Γέφυρας», μιας σειράς όπου οι δολοφόνοι δεν έχουν πατρίδα. Πρόκειται για ένα ελληνικό noir που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές μυθοπλασίας που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα.

Στη «Γέφυρα», Ελλάδα και Τουρκία ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ, την ελληνική μεταφορά της σκανδιναβικής αστυνομικής σειράς «Bron/Broen», που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 100 χώρες, αποσπώντας δεκάδες βραβεία, ενώ έχει, ήδη, προσαρμοστεί σε έξι χώρες. Στην έβδομη, ελληνική εκδοχή, με πρωταγωνιστές τον Μπουράκ Χακί και τη Μαντώ Γιαννίκου, η αρχική ιστορία εμπλουτίζεται με στοιχεία πολιτικού θρίλερ και προσαρμόζεται στα ελληνοτουρκικά δεδομένα. Με φόντο τη δική μας πλευρά του χάρτη, η σειρά ακροβατεί συνεχώς ανάμεσα σε δίπολα που μαγνητίζουν τους πρωταγωνιστές και ελέγχουν τις πράξεις τους: Δύση και Ανατολή, Ελλάδα και Τουρκία, παρανομία και καθήκον, αλήθειες και μυστικά.

Το σκοτάδι της «ΓΕΦΥΡΑΣ» γοήτευσε κοινό και κριτικούς, που αιχμαλωτίστηκαν από τις ανατριχιαστικές ερμηνείες, τη συγκλονιστική φωτογραφία και την ατμόσφαιρα μυστηρίου, προσπαθώντας να λύσουν το αίνιγμά της.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς

Στη «ΓΕΦΥΡΑ», όλα ξεκινούν όταν ένα πτώμα τοποθετημένο με συμβολικό τρόπο πάνω στη συνοριακή γραμμή της γέφυρας που ενώνει την Ελλάδα με την Τουρκία, αναγκάζει την Ελληνίδα αστυνομικό Σοφία Μπακάλη και τον Τούρκο Κενάν Καραμάν να αναλάβουν την υπόθεση της ασυνήθιστης δολοφονίας. Πολύ γρήγορα, οι δύο αστυνομικοί συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ανυποψίαστοι για τις πολιτικές δυνάμεις που εμπλέκονται και προσπαθώντας να εξιχνιάσουν την υπόθεση, η Σοφία και ο Κενάν θα βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο, καθώς οι υπαίτιοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να συγκαλύψουν ένα εκρηκτικό μυστικό. Όμως, το τίμημα της αλήθειας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζονται, με την αποκάλυψή της να απειλεί να οδηγήσει ακόμα και σε ελληνοτουρκική σύρραξη. Στο τέλος, η Σοφία και ο Κενάν θα κληθούν να αποφασίσουν τι έχει μεγαλύτερη σημασία: το καθήκον ή η ζωή τους.

Συντελεστές

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

Όλα τα επεισόδια των ANT1+ Originals είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο antennaplus.gr

