Ρόδος: Τροχαίο με 5 ανήλικους - Διασωληνώθηκε ο ένας

Στο όχημα επέβαιναν πέντε ανήλικοι. Ποια η κατάσταση της υγείας τους.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Ρόδο και ειδικότερα στην περιοχή Καλαβαρδών, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 ανήλικοι.

Στο όχημα, επέβαιναν συνολικά 5 άτομα. Οδηγός και συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν αλλά οι τρεις επβάτες που κάθονταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου καθώς το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά με σφοδρότητα δύο φορές σε δέντρα με την πλαϊνή πίσω πλευρά του, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεχο.

Στο ίδιο ατύχημα που λίγο έλλειψε να καταλήξει σε τραγωδία, τραυματίστηκαν άλλα δύο παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομέιο για τις πρώτες βοηθειες.

Ένας από τους τραυματίες, 14 ετών, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ χειρουργήθηκε για ρήξη σπλήνας. Δύο ακόμα ανήλικοι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Πηγή: rodiaki.gr

