Life

Κώστας Κωστόπουλος: Η απάντηση μετά την δίωξη για βιασμό

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δικηγόρος του σκηνοθέτη με αφορμή την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε.



Ποινική δίωξη για βιασμό ασκήθηκε στον σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλο, έπειτα από καταγγελία που έκανε μία γυναίκα ηθοποιός.



Η ηθοποιός είχε κάνει μήνυση εναντίον του σκηνοθέτη για βιασμό το 2010 εντός του αυτοκινήτου του.

Ο δικηγόρος του Νίκος Βιτώρος δήλωσε τα εξής:

«Ο Κώστας Κωστόπουλος, από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και με αίτησή του, ζήτησε την ταχύτερη δυνατή διερεύνηση της μήνυσης που κατατέθηκε σε βάρος του. Ταυτοχρόνως, υπέβαλε έγκληση σε βάρος της μηνύτριας για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.



Ήδη, σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου, της τηλεόρασης και του πολιτισμού, που έχουν συνεργασθεί με τον κ. Κωστόπουλο, έσπευσαν να καταθέσουν υπέρ του.

Η διενέργεια της τακτικής ανάκρισης θα αναδείξει όλα τα ψεύδη, τα κενά και τις αγεφύρωτες αντιφάσεις, όπως ήδη έχουν επισημανθεί από τη σχετική εισαγγελική παραγγελία, τα ερωτήματα της οποίας ουδέποτε απαντήθηκαν από τη μηνύτρια. Είναι αυτονόητο ότι από την πλευρά μας δεν θα δημοσιοποιήσουμε κανένα στοιχείο από το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης. Θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε την διαδικασία, διαχωρίζοντας την πραγματική απονομή της δικαιοσύνης από την εκμετάλλευση της μέσω της ευκαιριακής δημοσιότητας».

