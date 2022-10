Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο ΥΠΟΙΚ

Κόσμος

Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την παραίτησή του. Η ανακοίνωσή του και ο αντικαταστάτης του.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Κουάζι Κουάρτενγκ επιβεβαίωσε σήμερα ότι αποπέμφθηκε από την πρωθυπουργό Λις Τρας - ο τρίτος υπουργός Οικονομικών που αποχωρεί από την κυβέρνηση φέτος.

«Μου ζητήσατε να κάνω στην άκρη ως υπουργός σας των Οικονομικών. Δέχθηκα», έγραψε ο Κουάρτενγκ σε μια επιστολή προς την Τρας, την οποία δημοσιοποίησε στο Twitter.

Η απομάκρυνσή του έρχεται μετά τις πληροφορίες Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες αποπέμφθηκε πριν από μια συνέντευξη Τύπου της Τρας όπου αναμένεται να καταργήσει τμήματα του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης στην προσπάθεια να επιβιώσει από την πολιτική αναταραχή και την αναταραχή στις αγορές που καθηλώνουν τη χώρα.

«Είναι σημαντικό τώρα να προχωρήσουμε μπροστά για να υπογραμμίσουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο είναι κρίσιμης σημασίας για αυτό τον σκοπό, και ανυπομονώ να υποστηρίξω εσάς και τον διάδοχό μου προκειμένου να το επιτύχουμε από τα πίσω έδρανα», του κοινοβουλίου, είπε ο Κουάρτενγκ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι η Τρας, η οποία βρίσκεται στην εξουσία μόλις 37 ημέρες, θα δώσει αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ θα είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας, ανέφεραν σήμερα οι Times, μετά την αποπομπή του Κουάζι Κουάρτενγκ από την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

«Ο Τζέρεμι Χαντ είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών», έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

