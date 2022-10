Life

Η Δήμητρα Κατσαφάδου κατήγγειλε κλοπή 6000 ευρώ - Συνελήφθη υπάλληλός της

Θύμα κλοπής από υπάλληλό της έπεσε η Δήμητρα Κατσαφάδου. Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη 25χρονης.

Θύμα κλοπής έπεσε για μία ακόμη φορά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Η μεγαλομέτοχος εταιρείας καλλυντικών την Κυριακή 9 Οκτωβρίου κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι άγνωστος της άρπαξε 6.000 ευρώ από το σπίτι της στη Ραφήνα.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν έρευνα και διαπίστωσαν ότι στις 6/10 25χρονη υπάλληλός της πήρε τα χρήματα και επιχείρησε να τα στείλει στη μητέρα της στο Άργος.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την αποστολή, απέδωσαν τα χρήματα στην παθούσα και συνέλαβαν την 25χρονη, η οποία και ομολόγησε.

Πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, στο Άργος, όπου βρήκαν χρηματικό ποσό και κρέμες της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ληστές είχαν εισβάλει στο κατάστημα της Δήμητρας Κατσαφάδου, με την ίδια να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media.

Οι δράστες είχαν κλέψει καλλυντικά προϊόντα από το ψυγείο, με την δράση τους να καταγράφεται από κάμερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κινήσεις τους έδειξαν μια μελετημένη ληστεία, με τους δράστες να γνωρίζουν πού να κατευθυνθούν και τι να πάρουν.

