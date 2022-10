Κοινωνία

“Παιχνίδι ασφυξίας” - Χαλάνδρι: Λιποθύμησε μαθήτρια σε Γυμνάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ σε σχολείο στο Χαλάνδρι. Μαθητές έπαιζαν το "παιχνίδι της ασφυξίας". Μια μαθήτρια λιποθύμησε και αρκετά παιδιά ζαλίστηκαν λόγω εγκεφαλικής υποξίας.

(εικόνα αρχείου)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό προκλήθηκε σε σχολείο στο Χαλάνδρι, καθώς μαθητές έπαιζαν το «παιχνίδι της ασφυξίας», με αποτέλεσμα μία μαθήτρια να λιποθυμήσει και αρκετά παιδιά να ζαλιστούν λόγω εγκεφαλικής υποξίας.

Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες και το ένα έσφιγγε το λαιμό του άλλου.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να πραγματοποιήσουν έρευνα και οι αστυνομικοί αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση τη 13χρονη και τη μητέρα της.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Βιασμός στον Κολωνό: Νέες φωτογραφίες της 12χρονης με χιλιάδες ευρώ και όπλα (βίντεο)

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλονίζει η γυναίκα του, “σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;”

Αρχαίο ψηφιδωτό με τα ονόματα Ελλήνων βασιλέων και ηρώων βρέθηκε στην Αρεθούσα (εικόνες)