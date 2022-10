Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: έρευνα για τον αστυνομικό που αυτοκτόνησε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο

Τι οδήγησε τον αστυνομικό να βάλει τέλος στη ζωή του. Προς ποια κατεύθυνση ερευνούν οι αρχές.

Έρευνα για το τι μπορεί να οδήγησε στην αυτοκτονία τον 40χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη διεξάγουν οι αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν υπόθεση υπεξαίρεσης και μια μαύρη τρύπα στα οικονομικά, πίσω από την αυτοκτονία του αστυνομικού πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Διαπιστώθηκε τρύπα στα οικονομικά, στην υπηρεσία όπου υπηρετούσε ο αστυνομικός. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ανώτατος αξιωματικός από άλλη διεύθυνση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αντιλήφθηκε τα όσα συνέβησαν και ενημέρωσε τον Διευθυντή Ασφάλειας.

Τα νέα διαδόθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες το έλλειμα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και κλιμάκιο από την Αθήνα της Διεύθυνσης Οικονομικού, σπεύδει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση.

