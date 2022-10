Πολιτική

Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της

Μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας από τη Λέσβο. Συμφωνία Ελλάδας – Ελβετίας για το μεταναστευτικό.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Μυτιλήνη, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επανδρώνουν τα πλωτά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που περιπολούν στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, δήλωσε τα εξής :

«Λίγες ημέρες αφ’ ότου τα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών, έστειλαν στο θάνατο συνάνθρωπους μας, είμαστε εδώ για να επαινέσουμε για μια ακόμα φορά τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και προστατεύοντας αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα μας.

Η Ελλάδα, είναι αποφασισμένη και έτοιμη, αν χρειαστεί, να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση μας τα τελευταία 3 χρονιά έχει ενισχύσει με νέα σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό το Λιμενικό Σώμα, έχει αυξήσει κατά 1.500 τις οργανικές θέσεις και προσπαθεί συστηματικά να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των στελεχών του.

Έτσι, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το Λιμενικό έχει διευρύνει τη δράση του σε όλα τα μήκη και πλάτη των θαλασσών μας.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να πιέσει πολύ περισσότερο την Τουρκία, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Να πάψει να ανέχεται τα κυκλώματα των διακινητών. Να εμποδίσει τη δράση τους. Να τα εξαρθρώσει. Μόνο έτσι θα σταματήσουν να χάνονται ζωές στη θάλασσα».

Διμερής Συμφωνία Ελλάδος – Ελβετίας για τη στήριξη της χώρας για την αντιμετώπιση της Μεταναστευτικής Κρίσης

Στο Λουξεμβούργο, μετέβη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, όπου και συναντήθηκε με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας, Karin Keller-Sutter, με την οποία υπέγραψαν από κοινού διμερή Συμφωνία-Πλαίσιο για την στήριξη της Ελλάδος στον τομέα της Μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμβολής της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει χρηματική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

Βάσει της συμφωνίας θα προωθηθεί μία σειρά δράσεων που αφορούν στην αναβάθμιση δομών φιλοξενίας και των υπηρεσιών ασύλου αλλά και την ενίσχυση αφενός των εθελούσιων επιστροφών στις χώρες προέλευσης, και αφετέρου ενταξιακών δράσεων των αναγνωρισμένων προσφύγων.

Τι περιλαμβάνει η Συμφωνία-Πλαίσιο

Διαδικασίες και δομές Ασύλου

Βελτίωση των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Γραφείου Ασύλου: Στόχος είναι η αύξηση της ικανότητας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και η περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Δημιουργία κεντρικής μονάδας για επεξεργασία των δεδομένων ταυτοποίησης και αναγνώρισης των Χωρών Καταγωγής - Country of Origin Information (COI): Σκοπός είναι η δημιουργία μίας μονάδας για τον έλεγχο και τη διασταύρωση πληροφοριών για τον έλεγχο αυθεντικότητας εγγράφων (διαβατήρια, ταυτότητες κτλ.) καθώς και για την αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την ομιλούμενη γλώσσα των αιτούντων διεθνούς προστασίας και την εξακρίβωση της υπηκοότητας.

Εκπαίδευση προσωπικού που εργάζεται στην διαδικασία ασύλου: Στόχος είναι η αύξηση της συνολικής γνώσης και ικανότητας των εργαζομένων σε περιπτώσεις μετανάστευσης στην Ελλάδα για να γίνουν με οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς.

Εγκαταστάσεις υποδοχής ευάλωτων μεταναστών

Βελτίωση των Δομών Υποδοχής: Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε περιπτώσεις οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των οικειοθελών επιστροφών από την Ελλάδα. Επιπλέον, το έργο θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τις οικειοθελείς επιστροφές.

Στήριξη στην αντιμετώπιση μεταναστευτικής κρίσης μέσω ειδικών δράσεων

Στόχος είναι η αύξηση της ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία του αισθήματος συμμετοχικότητας στην τοπική κοινωνία. Αφορά περίπου 5.000 δικαιούχους ετησίως (2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 3.000 αιτούντες άσυλο), εστιάζοντας στις αξίες και τη γενική φιλοσοφία του Ολυμπισμού, ως μέσο προώθησης των αρχών της πολιτιστικής πολυμορφίας, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης.

