“Εκτός υπηρεσίας”: τα νέα επεισόδια είναι… “καυτά” (εικόνες)

Ακόμη δύο ξεκαρδιστικά βράδια υπόσχονται να χαρίσουν στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 οι συντελεστές της κωμικής σειράς.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, συνεχίζει να ειναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια...

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 21:00 - Επεισόδιο 9

Η κυρία Γεωργία και τα ανίψια της έχουν συλληφθεί και τα τρία μέλη του τμήματος, καθώς και η Γιώτα, συνειδητοποιούν ότι δεν συμφέρει κανέναν να φτάσει αυτή η υπόθεση στον εισαγγελέα. Έτσι αποφασίζουν να τους φυγαδεύσουν σε μέρη μακρινά και ονειρεμένα. Παράλληλα, η Μπόμπα εκβιάζει την Ανκίτσα για την σχέση της με τον Στρατή και έτσι η Ανκίτσα ξαναγίνεται κατάσκοπος. Η Σοφία δεν καταφέρνει να βάλει μπροστά το περιπολικό και αναγκάζεται να ζητήσει το αγροτικό του Γιάνναρου για την μεταφορά των λαθρεμπόρων. Εκείνος το παραχωρεί χωρίς να ξέρει ότι η Φώτω έχει γεμίσει την καρότσα με παράνομα προϊόντα- έκπληξη.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 21:00 – Επεισόδιο 10

Ο Νερατζάκης είναι αγνοούμενος και ξαπλωμένος στο κρεβάτι της Σοφίας. Την ίδια ώρα τα δύο χωριά είναι αποφασισμένα όσο ποτέ να βρουν τον ένοχο της αρπαγής των οστών και οι τρεις αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τον αποδιοπομπαίο τράγο. Την προσοχή του Μένιου αποσπά το θεατρικό που θα κάνει με τη Λίζα ώστε να καταφέρει να έρθει πιο κοντά με το απωθημένο του. Την ίδια ώρα και ενώ η πίεση ανεβαίνει, ο Αλέκος βρίσκει τον «ένοχο» στα σκοτεινά κιτάπια της ελληνικής συνωμοσιολογίας. Το σχέδιο είναι τραβηγμένο αλλά Σοφία και Μένιος συμφωνούν. Παράπλευρη απώλεια ο Νερατζάκης που παρεξηγεί και ξαναζεί το αμαρτωλό παρελθόν του.

Συντελεστές:

Σενάριο : Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία : Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/ektosypiresias

& στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

