“Παγιδευμένοι”: ο… γάμος Δημήτρη - Άννας “ανάβει φωτιές” (εικόνες)

Δύο νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, με καταιγιστικές εξελίξεις, θα μας κρατήσουν συντροφιά την ερχόμενη εβδομάδα.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 14

Τα νέα του γάμου της Άννας και του Δημήτρη απογοητεύουν την Κατερίνα και τον Σταύρο. Είναι αληθινή, όμως, η ληξιαρχική πράξη γάμου ή πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο; Ο Σταύρος, αν και πρέπει να σταματήσει τις έρευνες εναντίον τους, δεν θα το κάνει γιατί θέλει να ξεσκεπάσει τα κίνητρά τους. Θα ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί;

Ο Κοσμάς, πεπεισμένος ότι ο Θοδωρής είναι ο δολοφόνος της Μυρτώς, είναι αποφασισμένος να δώσει μόνος του τη λύση για να εκδικηθεί τον θάνατο της κόρης του.

Η Άννα δυσκολεύεται να κρύψει τα συναισθήματά της μπροστά στον πραγματικό δολοφόνο, όσο εκείνος είναι ακόμη ελεύθερος.

Ο αγώνας της Άννας και του Δημήτρη, να ανακαλύψουν στοιχεία για τον δολοφόνο της Μυρτώς, συνεχίζεται. Ένα νέο στοιχείο έρχεται στο φως και θα δώσει άλλη τροπή στις έρευνες. Έχει σχέση αυτό το στοιχείο με το τροχαίο ατύχημα που θα έχουν η Άννα κι ο Δημήτρης;

Τρίτη 18 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 15

Η Άννα κι ο Δημήτρης παίρνουν νέα ρίσκα για να ξεσκεπάσουν τον δολοφόνο της Μυρτώς, ο οποίος βάζει σε εφαρμογή ένα δολοπλόκο σχέδιο που θα παραπλανήσει τις έρευνες της Αστυνομίας και του Σταύρου. Παρά τις προσπάθειές του, όμως, η Άννα και ο Δημήτρης θα βρουν επιτέλους ακράδαντα στοιχεία. Πριν, όμως, τον συλλάβουν η Άννα θα αποφασίσει να έχει μία προσωπική αντιπαράθεση μαζί του βάζοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

