Χατζηκυριάκειο: Ο ΕΕΣ προσέφερε σχολικά είδη στα παιδιά (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε σχολικά είδη στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ίδρύματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ε.Ε.Σ.:

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), με πρωτοβουλία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, στήριξε έμπρακτα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας στον Πειραιά, προσφέροντας μεγάλη ποσότητα σχολικών ειδών για τις αυξημένες ανάγκες των παιδιών.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (12/10) στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας στον Πειραιά, προκειμένου να παραδώσουν μεγάλη ποσότητα σχολικών ειδών (τετράδια, στυλό, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους κ.α.) στη Διεύθυνση του Ιδρύματος. Το υλικό του Ε.Ε.Σ. θα διανεμηθεί στα περίπου 70 παιδιά, διαφόρων ηλικιών, τα οποία έχουν πέσει θύματα εγκατάλειψης.

Σημειώνεται ότι, στην παράδοση των «δεμάτων αγάπης» του Ε.Ε.Σ, παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Σ. κ. Γεώργιος Σκούμας, καθώς και ο Προέδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Πειραιά, κ. Μάνος Κωνσταντινίδης. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. επισήμανε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να ενισχύει με κάθε μέσο που διαθέτει το σπουδαίο έργο του ιστορικού Ίδρύματος του Πειραιά».

