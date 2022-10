Κοινωνία

Περιστέρι - Τροχαίο με εγκατάλειψη: Έκκληση της Τροχαίας για οδηγό και πεζή

Ποια στοιχεια έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές για το τροχαίο, με παράσυρση της γυναίκας, που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ο οδηγός της μηχανής την άφησε αβοήθητη.

Η Τροχαία αναζητά πληροφορίες για τροχαίο ατύχημα, με παράσυρση και εγκατάλειψη μιας πεζής, από μοτοσικλετιστή, στο Περιστέρι.

Αναζητούνται πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας τόσο του οδηγού όσο και της τραυματισθείσας πεζής, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Χθες (Πέμπτη 13-10-2022) και περί ώρα 12:20, στη συμβολή των οδών Αγ. Ιεροθέου και Κάκτου στο Περιστέρι, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα παράσυρσης πεζής από δίκυκλη μοτοσυκλέτα άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, η οποία κινούνταν επί της οδού Κάκτου με κατεύθυνση από την οδό Κυκλάμινων προς την οδό Ιωαννίνων. Ο οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ενώ αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της πεζής.

Ο ανωτέρω οδηγός, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, είναι νεαρής ηλικίας, κοντοκουρεμένος και φορούσε κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη φόρμα, μαύρα-λευκά παπούτσια και μαύρο σακίδιο πλάτης. Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα είναι πιθανόν μάρκας HONDA μοντέλου INNOVA και φέρει μπροστά και στην ποδιά μαύρα πλαστικά, πίσω μπλε πλαστικά, λευκή σέλα και ένα λευκό αυτοκόλλητο αριστερά στα πλαστικά κάτω από τη σέλα, ενώ δε φέρει καθρέφτες.

Η ανωτέρω πεζή, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί, προσδιορίζεται ηλικιακά άνω των 60 ετών, αδύνατης σωματικής διάπλασης (50 με 60 κιλά), ύψους 1,50 έως 1,60 μ., έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, κρεατοελιά στο αριστερό μέρος του προσώπου ανάμεσα στο κάτω χείλος και στο πιγούνι, φέρει τεχνητή άνω και κάτω οδοντοστοιχία, ενώ κατά την ώρα του ατυχήματος φορούσε μαύρο πουά παντελόνι, μαύρα πάνινα παπούτσια, σταυρό στο λαιμό της και βέρα, η οποία στο εσωτερικό της αναγράφει τα ονόματα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και «ΜΗΝΑ» ή «ΡΕΝΑ» και την ημερομηνία «14/02/1961» και «14/09/1961».



Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την ταυτότητα του ως άνω οδηγού και της ανωτέρω σοβαρά τραυματισθείσας, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210-5788619, 210-5788600 & 210-5788601».

