Ηλιούπολη: Αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού της οδηγού (αποκλειστικές εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες από την παρ' ολίγον τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και "προσγειώθηκε" με τον ουρανό, μέσα στο ρέμα.

Παραλίγο τραγωδία θα είχε συμβεί σε γειτονιά της Ηλιούπολης, όταν ένα αυτοκίνητο, έπεσε μέσα σε ρέμα, στην οδό Μενελάου.

Το όχημα, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, έφυγε από την πορεία του και έπεσε μέσα στο ρέμα της Πικροδάφνης τουμπαρισμένο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, που με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο που είχε συμβεί το τροχαίο και απεγκλώβισαν με ασφάλεια γυναίκα που επέβαινε στο όχημα.

Μετά τον απεγλωβισμό, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε σε νοσοκομείο.

Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός γυναίκας από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του επί της οδού Μενελάου στην Ηλιούπολη Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 14, 2022

Συγκλονiστικές ειναι οι εικόνες απο το ατύχημα, τις οποίες αναγνώστης μας παραχώρησε στον Ant1news.gr

