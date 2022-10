Κοινωνία

Σύλληψη για σεξουαλική εκμετάλλευση 13χρονης από 48χρονο

Νέα σκοτεινή υπόθεση με θύμα ανήλικη. Σε ακόμη μία σύλληψη για κατάχρηση ανηλίκου προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ακόμη μια σκοτεινή και "βρώμικη" υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενός κοριτσιού που δεν έχει καν συμπληρώσει τα 14 χρόνια του, φέρνουν στο φως οι αστυνομικοί, ενώ μαίνεται αδιάκοπος ο σάλος για την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Ενας 48χρονος Έλληνας συνελήφθη, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανήλικου κατ’ εξακολούθηση.

Ο άνδρας συνελήφθη βάσει εντάλματος, το βράδυ της Παρασκευής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι κατάχρηση ανηλίκου, που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσειςμε τους οικείους του, κατ’ εξακολούθηση, σε περιοχή της Αθήνας.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία:

